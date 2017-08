Tenåringene som stjal semitrailer i går, stakk av med en buss i natt

Like etter klokken 4 i natt fikk politiet melding om at en buss var stjålet i sentrum av Mo i Rana på Helgeland, opplyser operasjonsleder Jon Inge Moen ved Nordland politidistrikt.

To personer ble pågrepet like etter at politiet fant bussen, og politiet mener det er de samme to som stjal semitraileren i Bodø i går.

– Det er korrekt. Vi mener, basert på etterforskningen, at det er de samme siktede som stjal semitraileren i går.

De to mennene i slutten av tenårene ble løslatt i går ettermiddag etter tyveriet av semitraileren.

Begge sitter nå i arresten og vil bli avhørt i løpet av formiddagen, sier operasjonsleder Jon Inge Moen ved politiet i Nordland.

Det er ikke meldt om materielle skader på bussen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Saken oppdateres