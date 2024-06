I desse kommunane skal Telia bygge 5G Ekspander/minimer faktaboks Ifølge Telia er det utbygginga av 5G som gjer at dekninga kan forsvinne. Dei skal bygge ut i desse kommunane. Nordland: Andøy, Beiarn, Evenes, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Sortland, Træna, Vefsn og Værøy. Troms og Finmark: Alta, Balsfjord, Bardu, Hammerfest, Harstad, Hasvik, Karlsøy, Kautokeino, Kvæfjord, Kåfjord, Loppa, Lyngen, Måsøy, Nordkapp, Nordreisa, Porsanger, Storfjord, Sør-Varanger, Tana, Tjeldsund, Vadsø og Vardø.

Nyleg var det fleire som meldte om ustabile signal under EM-kampane mellom Belgia og Slovakia, skriv VG.

Årsaka var at Telia hadde TV-trøbbel.

Men hakket meir alvorleg enn at folk får sett EM-kampane, er kanskje det Jutta Vanessa Berg seier om dekningsproblema der ho bur, i Leines i Steigen.

– Det her er jo kjempefarleg. Vi har jo vore utan dekning utan å vere klar over det, i ein heil dag, seier Jutta Vanessa Berg.

For berre eit par veker sidan var ho på veg til sjukehus med ambulanse på grunn av ein hjartefeil. I ein SMS frå Telia får ho og fleire andre kundar opplyst at 112 vil fungere «så fremt en annan operatør har dekning i området».

Ei slik melding har tikka inn hos fleire Telia-kundar i Nordland, blant andre Jutta Tørkel og mannen Reidar Berg. Foto: Privat

Leines har rundt 400 innbyggarar. Problemet er at i området der Berg bor er Telia den einaste nettleverandøren. Andre stader er det kun Telenor som har dekning.

Mandag denne veka toppa deg seg igjen.

– I halv firetida hadde det ikkje vore dekning sidan klokka 10 om morgonen.

Jutta Vanessa Berg og mannen Reidar Berg er ikkje fornøgde med korleis Telia informerer om nedetid. Telia svarar at dei forsøker å halde nedetida kort. Foto: Privat

Éin SMS på fleire utfall

Situasjonen som Tørkel viser til er frå 17. juni. Torsdag 13. juni var dei også utan dekning i fleire timar.

Ekteparet Jutta Vanessa og Reidar Berg er såkalla kjentmenn i området. Dei går i fjellet fleire gongar kvar veke og meiner difor å vite kor det er god dekning og ikkje under normale omstende.

Ekteparet reagerer på fleire ting, men aller mest at beredskapen må fungere.

– Vi reagerer også på at problema var så langvarig. Og at dei ikkje sender ut konkret melding til abonnenter som soknar til aktuell basestasjon som er ute av drift.

For når Jutta skulle finne ut av problemet, ringde ho først til breband-leverandøren. Dei avviste at problemet låg hos dei – og det gjorde også Telia, hevdar Berg, før ho viste til SMS-en som Telia sjølv har sendt ut.

– Det eg reagerer på ar at det er null forståing, seier ho.

Ekteparet er på mange fjellturar i Leines i Steigen. Til venstre og høgre i bildet, over det første vatnet, finst dei to basestasjonane. Foto: Jutta Vanessa Berg / Privat

Telia: Prøvar å halde nedetida kort

Daniel Barhom, informasjonssjef i Telia, har blitt møtt med kritikken frå Tørkel.

Han svarar ikkje på spørsmålet om dei informerer godt nok. Han viser til at dei informerer deira privatkundar i forkant via SMS med informasjon av oppgraderingsarbeidet, med råd om å bruke Wi-Fi Tale som eit alternativ viss ein har tilgang til internett via fastlandet.

Rådet om Wi-Fi Tale var ikkje ein del av SMS-en som Tørkel fekk frå Telia.

Daniel Barhom, informasjonssjef i Telia. Foto: Telia

Vidare forklarar Barhom at Telia, som ein del av deira nasjonale 5G-utbygging, sidan 2023 har modernisert mobilnettet i Nordland med 5G og betre 4G.

– Dette for å gi våre kundar eit robust, trygt og framtidsretta mobilnett.

Han påpeikar også at basestasjonane som var nede i Steigen no er oppe igjen.

Dette er det fulle svaret til Telia: Ekspander/minimer faktaboks NRK stilte Telia desse spørsmåla: Kan Telia utdjupe kva område som kjem til å merke problem med dekninga – og kor lang periode dette vil gjelde?

Kva tenker Telia om at det sit folk i for eksempel Leirvik (i Steigen) og andre plassar i distriktet som risikerer å ikkje ha noko dekning i det heile tatt om noko skulle skje?

Kan Telia forstå at det er vanskeleg for dei som bur på slike små plassar?

Kva kan Telia gjere for at folk skal føle seg trygge?

Telia har siden 2023, som en del av vår nasjonale 5G-utbygging, modernisert mobilnettet i Nordland med 5G og enda bedre 4G. Dette for å gi våre kunder et robust, trygt og fremtidssikret mobilnett. Telia skal være først i Norge med et nasjonalt 5G-nett.

Frem mot sommeren fortsetter vi moderniseringen av mobilnettet i flere kommuner i Nordland. Se full oversikt her: https://presse.telia.no/pressreleases/naa-ruller-telia-ut-5g-for-fullt-i-troms-og-finnmark-3318729

Når vi oppgraderer en basestasjon til 5G og enda bedre 4G så medfører det noe nedetid på den aktuelle stasjonen, men vi jobber alltid for å holde nedetiden så kort som mulig. I snitt er aktuell basestasjon som oppgraderes nede i rundt tre dager. Steder hvor det ikke er noe overlappende dekning fra andre basestasjoner, blir videre høyt prioritert, sik at nedetiden blir kortest mulig.

Vi informerer våre privatkunder i forkant via SMS med informasjon om oppgraderingsarbeidet, med råd om å bruke Wi-Fi Tale som et alternativ hvis man har tilgang til internett via fastnettet. Da kan bruke mobilen som normalt så lenge man er koblet til et trådløst nett. Videre har vi mer informasjon på våre nettsider, og vårt kundesenter er alltid behjelpelige med å svare på eventuelle spørsmål kunder måtte ha om dekningen i sitt område. Det er samtidig flere forhold som påvirker når basestasjonen kan oppgraderes, blant annet krevende topografi og værforhold, og det medfører at vi må være noe generelle rundt akkurat når oppgraderingsarbeidet finner sted.

Når det gjelder områder uten overlappende dekning, hvor det heller ikke er dekning fra andre operatører, så forstår vi veldig godt at det ikke noen hyggelig opplevelse. Vi ønsker likevel å understreke at vi jobber kontinuerlig med å holde nedetiden kortest mulig. Gjennom kommunikasjon med kundene via SMS, informasjon på våre nettsider, og vårt kundesenter håper vi å trygge kundene under moderniseringen av mobilnettet.

For øvrig er de to basestasjonene som var nede i Steigen oppe igjen nå, så mobildekningen er tilbake som normalt her.

– Forstår at det ikkje er hyggeleg

Det hindrar ikkje Jutta Vanessa Berg i å lure på kva som blir neste gong ho plutseleg mistar dekning.

Ho etterlyser konkrete meldingar i forkant på kva tid dekninga forsvinn.

NRK har spurt om Telia forstår at dette er vanskeleg for folk som bur på små stader i distriktet, utan andre alternative leverandørar.

– Når det gjeld område utan overlappande dekning, kor det heller ikkje er dekning frå andre operatørar, så forstår vi veldig godt at det ikkje er noko hyggeleg oppleving. Vi ønsker likevel å understreke at vi jobbar kontinuerleg med å halde nedetida kortast mogleg, svarar Barhom i ein e-post til NRK.