– Dette må det ha vært noen sørpå som har gjort, ler Brønnøy-ordfører Eilif Trælnes når NRK ringer for å fortelle at kommunen ligger i Troms og Finnmark – ikke i Nordland slik man skulle tro.

Siden årsskiftet har Troms og Finnmark vært ett fylke.

Men enn så lenge har ikke Nordland blitt med i broderskapet. Man har ikke slått sammen Nord-Norge til én stor kladeis av et fylke.

Eller? Jo da, i alle fall hvis man skal tro telefonkatalogen i nummeropplysningstjenesten 180.no.

Søker man på for eksempel Brønnøy i søkemotoren, er det «Brønnøy, Troms og Finnmark – tidl. Nordland» som kommer opp.

Foto: Skjermdump 180.no

– Må jo være en teknisk feil

– Det var rart. Meget rart, sier Trælnes.

Ordfører Eilif Trælnes i Brønnøy på Sør-Helgeland kan ikke annet enn å le når han får se at kommunen hans skal ha blitt del av Troms og Finnmark. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Kommunehuset i Brønnøy og de fleste andre bedriftene i Nordland ligger nemlig i – ja, nettopp – Nordland.

– Jeg synes jo de skulle ha rettet det opp igjen da. Men jeg skjønner ikke hvordan de har fått det til, det må jo være en teknisk feil, ler ordføreren.

– For du er sikker på at Nordland fortsatt er et eget fylke?

– Jo, det er det garantert. Det var Troms og Finnmark som skulle slå seg sammen, så det er kanskje der det har gått litt fort i svingene.

Også kontorene til Fylkesmannen i Nordland ligger ifølge telefonkatalogen 180 i Bodø, Troms og Finnmark.

I en e-post til NRK skriver fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland at han ikke helt skjønner hvorfor det står Troms og Finnmark, men at han tenker dette er noe 180.no selv kan svare på.

Vet ikke om en søring har gjort det

I 2020 har opplysningstjenesten over 700.000 brukere hver i Norge, ifølge eierselskapet .

Daglig leder Øyvind Bangsund kan ikke annet enn å beklage og legge seg flat på vegne av 180.no.

– Det er et ganske komplekst system som ligger bak søkemotoren, så det er litt for tidlig å si hva som har skjedd. Vi jobber med å undersøke det nå.

Brønnøy-ordførerens poeng om at det er søringer som har vært på ferde, kan man i alle fall utelukke.

– Hehe, jeg ser poenget, men det ligger ikke noen vonde tanker bak her, ler han.

Nordland skal finnes igjen i dag

Etter at NRK tok kontakt sier Bangsund nå at de arbeider med å fikse opp i feilen - og at de regner med at Nordland er et eget fylke på 180.no igjen i løpet av dagen.

Ifølge ham er det trolig fylkessammenslåingene fra nyttår som har skapt kaos i computeren og utradert Nordland.

– Vi har undersøkt slike ting manuelt siden nyttår. Da var alt riktig, så ting må ha skjedd underveis. Nøyaktig når det har skjedd undersøker vi også, men nå prioriterer vi å løse feilen.

Selv om ett, stort nordnorsk fylke ikke har blitt en realitet, er ikke debatten ny: