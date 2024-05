Tekniske undersøkelser av Skjærbrygga-brannen på vent

Sist mandag ble reiselivsanlegget Skjærbrygga i Stamsund totalskadet i brann. Politiet har avhørt flere vitner, men er ennå ikke i gang med tekniske undersøkelser på brannstedet,skriver Lofotposten..

Årsaken er at det fortsatt kan være varmt på brannområdet og at de vil være sikre på at folk fra både politi og brannvesen ikke får skader under etterforskningen. Den er ventet å komme i gang igjen denne uka, ifølge Politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira ved Vest-Lofoten politistasjon

Han understreker overfor avisa at de ikke har mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.