Teknisk feil førte til at aviser ble utestengt fra Facebook

OPPDATERT: Facebook har i en mail til redaktør i Bodø Nu, Markus Jensen fortalt at det var en teknisk feil som førte til utestengelsen.

– Det er ikke spesielt overraskende at Facebook kommer med et såpass intetsigende svar, men det er forunderlig både at selskapet har lagt seg til en slik utilgjengelig kommunikasjonsform og at saksbehandlingstiden er så lang. Det er gått et halvt døgn siden problemet oppsto, og dette koster oss i ytterste konsekvens abonnements- og annonseinntekter, sier han.

Her er svaret Bodø Nu fikk fra en talsperson i Facebook:



«En feil påvirket våre automatiske systemer i dag, som førte til at enkelte poster ble feilaktig merket som span. Vi har identifisert en løsning som vi ruller ut nå for å fikse problemet. Vi beklager til alle som er blitt berørt»

-----------------------------

Redaktør i avisa Bodø Nu, Markus André Jensen, reagerte tidligere i dag sterkt på at de hadde blitt utestengt fra å publisere innhold på sin egen Facebook-side.

– Vi vet ingenting om hvorfor dette har skjedd eller om hvilke retningslinjer vi eventuelt skal ha brutt. Tross forsøk, har vi ikke klart å komme i kontakt med Facebook heller.

Konsekvensen er at avisa mistet en distribusjonskanal for journalistikken sin, en kanal som ifølge Jensen står for en betydelig andel av trafikken deres.

Har aldri opplevd lignende

Mens Rana No har 6600 følgere, har Bodø Nu 25700.

Geir Are Jensen, som var med å skape Bodø Nu, synes situasjonen er lei. Foto: Anneli Strand / NRK

Utviklingsredaktør Geir Are Jensen i Bodø Nu har også opplevd at han ikke har fått lov å dele artikler fra Bodø Nu på sin egen private Facebook-side.

– Jeg skal ikke tro og mene så veldig mye om årsaken, men jeg synes det er påfallende at dette skjer i en tid hvor vi har jobbet hardt og delt mye kritisk journalistikk.

Han legger til at de har vært på Facebook i syv-åtte år og aldri opplevd lignende.

Redaktørforeningen: – Bør få en god forklaring

Advokat Vidar Strømme har representert de fleste større mediehus, og ført saker om alt fra ærekrenkelser til saker om privatlivets fred og opphavsrettigheter.

Han har erfaring med saker som angår ytringsfrihet.

Vidar Strømme mener dette viser hvor sårbare man er. Foto: Schjødt

– Dette viser hvor sårbar man er. Slik sårbarhet kan sies å være et ytringsfrihetsproblem, sier Strømme.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier dette er beklagelig, og at det illustrerer et dilemma i norsk medievirkelighet.

– Facebook har så stor gjennomslagskraft, at det i praksis er umulig for en aktør å ikke være der. Samtidig er de en privat aktør som velger sine egne prinsipper å styre etter.

– Det betyr i praksis at kan styre publiseringen av redaksjonelt innhold fra norske mediehus, og det er ikke gunstig. Avisene bør få et godt svar her, og det raskt.