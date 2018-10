Tarjei (24) først ut i nytt jobbprosjekt: – Du blir i godt humør av å jobbe

– Jeg stortrives. Her rigger jeg, ordner klart på grupperom som skal stå klare til gjestene kommer, forteller Tarjei Lieng.

Etter fire uker i praksis ble 24-åringen i dag fast ansatt på hotell Scandic Havet i Bodø, og er med det den første i Nord-Norge som er ansatt gjennom prosjektet Helt Med, som beskrives som det «hotteste» i Norge når det gjelder arbeidsinkludering.

Tarjei har flere forskjellige oppgaver på hotellet. Her sjekker han om lydanlegget på konferanserommet fungerer som det skal. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Målet med prosjektet er at utviklingshemmede skal få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i. Prosjektet er det første i sitt slag i Nord-Norge.

– Jeg må være blid, så gjestene er blide tilbake. Her må vi ha godt humør hver dag.

– Hvorfor er du i så godt humør i dag?

– Fordi jeg har en jobb å gå til. Det er fint å ikke måtte sitte hjemme og kjede seg. Da er det bedre å komme seg ut og gjøre noe, forteller han.

Gjør noe med et problem

Helt Med drives av Stiftelsen SOR, som siden 1951 har jobbet for gode levekår for mennesker med utviklingshemming. Stiftelsen fikk driftsmidler over statsbudsjettet for 2018.

Daglig leder Jarle Eknes i «Helt Med» forklarer at det for dem handler om at personer med utviklingshemming skal velge arbeid på lik linje med resten av befolkningen – i ordinært arbeidsliv.

«Helt Med» samarbeider tett med LO. De som ansettes beholder uføretrygden og får i tillegg utbetalt lønn av arbeidsgiver, tilsvarende 20 prosent av tarifflønn.

– Noe av det som er spesielt med prosjektet er at vi gjør noe med et stort problem.

I 2017 hadde 53 prosent av dem med psykisk utviklingshemming ingenting å gå til, altså utenfor arbeidslivet. Utviklingshemmede går automatisk over på uføretrygd når de blir 18, og det blir undervurdert hvor god arbeidskapasitet de har.

I dag skrev Tarjei Lieng og hotelldirektør Henry Hansen under på den første arbeidsavtalen i Helt Med-prosjektet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– En tankevekker

Hotelldirektør på Scandic Havet, Henry Hansen har merket at 24-åringen trives på hotellet.

– Innsatsen er enestående. Mens vi som har vært her ei stund snakker om at vi gleder oss til helg og fri, sier Tarjei at han heller kunne tenke seg å jobbe hele helga. Det er en tankevekker for oss andre som kanskje er litt trøtte på en fredag, forklarer hotelldirektøren.

Hotelldirektør Henry Hansen på Scandic Havet, her sammen med Tarjei Lieng. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Hansen forklarer at de både lokalt i Bodø og ellers i Scandic-kjeden ser store muligheter til å ansette flere i samme situasjon.

– Dette er en veldig spesiell dag for oss. Her snakker vi om en gruppe som faller utenfor arbeidslivet.

Hotelldirektøren har ei klar oppfordring til andre bedrifter.

– Helt enkelt; bli med. Det er ikke noe å spekulere på.