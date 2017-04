Tårer og kake på aller siste flyavgang

Det ble tårer, kake og flere ekstrarunder rundt Narvik da det aller siste Widerøe-flyet tok av fra Framnes lufthavn Narvik like før klokka 20 fredag kveld.

– Det er vemodig både for passasjerene og oss i besetningen, sier kabinansatt Barbro Boquist Lindberg.

Det begynte i det små i 1972, men i 1975 var det full drift og rutetrafikk fra Narvik lufthavn Framnes. Nå er 42 års drift forbi.

– Det har vært både opp- og nedturer. De aller fleste som er her i dag har jobbet på en oppsigelse i fem år. Det er såpass lenge siden flyplassen ble vedtatt nedlagt, sier driftssjef Bernt Mathisen.

Det var i Nasjonal Transportplan for 2014–2023 at Avinor fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å legge ned Narvik lufthavn Framnes. Som kompensasjon skulle Hålogalandsbrua korte ned reisetiden for narvikværingene til Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

– Vi er en veldig sammensveiset gjeng. Alle virkelig har stått på. Sikkerheten må ivaretas helt frem til siste fly går, sier Mathisen.

– Beklagelig

Klar for siste avgang fra Narvik til Bodø fredag kveld. Foto: Ole Dalen / NRK

Kortbaneflyplasser er regionale flyplasser med kort rullebane, typisk 800–1500 meter, og begrensede systemer for instrumentert innflygning.

Sist gang en flyplass ble avviklet i Norge var da Moss lufthavn Rygge ble lagt ned i november i fjor. I 2015 ble Skien lufthavn Geiteryggen lagt ned og Oslo lufthavn Fornebu ble lagt ned høsten 1998, og erstattet av Gardermoen.

For varaordfører i Narvik, Geir-Ketil Hansen (SV), er dette en mørk dag. Hansen mener forutsetningen for nedleggelsen av lufthavnen, ikke er innfridd.

– Jeg beklager veldig sterkt at lufthavnen legges ned i dag. Avtalen var at Framnes skulle drives frem til Hålogalandsbrua ble åpnet, og det skjer først om ett år. Dette har Narvik kommune tatt opp med samferdselsministeren flere ganger, hevder Hansen.

Frykter samfunnskostnader

En marsipankake ved reisens slutt. Foto: Ole Dalen / NRK

Hålogalandsbrua, som skal krysse Rombaken 2 kilometer utenfor Narvik sentrum, gjør strekningen til Bjerkvik 18 kilometer kortere, og korter derfor ned på reisetiden til Evenes med 20 minutter, til om lag 45 minutter. Byggestart var i 2013.

– Det står i stortingsvedtaket at flyplassen skal drives frem til 2016, men da var forutsetningen at brua var ferdig. Når brua ble forsinket på grunn av forskjellige årsaker, kunne samferdselsministeren sørget for at flyplassen ble drevet fram til brua ble åpnet. Dette vil påføre oss lengre reisevei og store samfunnskostnader, sier Hansen.

Det er i hovedsak innbyggere i Narvik og Ballangen, samt deler av Tysfjord og Hamarøy kommuner, som har benyttet seg av Framnes.

Les også: Reiser verden rundt for å spotte fly

– Burde vært i drift et år til

Widerøes maskin tar av fra Narvik lufthavn klokken 07.40 2. september 2015. Snart er Framnes historie. Foto: Harald Harnang

Harstad/Narvik lufthavn Evenes skal bygges ut i tida fremover, mye som følge av flyttingen av flystasjonen fra Andøya. Siste fly til Narvik lufthavn tar av fra Bodø klokken 19.05, og returnerer klokken 19.59. Da opphører Widerøes konsesjon.

– Framnes har betydd mye for Narvik og Ofoten, og burde vært i drift i minst ett år til, avslutter Geir-Ketil Hansen til NRK.

Solvik-Olsen: – Merkelig uttalelse

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Astrid Husø / NRK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) synes det er merkelig at varaordføreren reagerer på at flyplassen stenger all den tid Geir-Ketil Hansen selv var med og sørget for vedtaket i Stortinget i 2012.

– Der ble det tatt høyde for at Hålogalandsbrua kunne blitt forsinket, men siste dato for konsesjon ble satt til 31.3 2017, og det kan ikke Hansen snike seg unna.

Når det gjelder påstanden om økte samfunnskostnader ved å påføre reisende lengre reisevei minner Solvik-Olsen om at det også ville kostet samfunnet penger å videreføre subsidiene til Framnes.

– En flyplass med svært tynt passasjergrunnlag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.