Tar stadig flere i trafikkontroller

– Dessverre er det litt for mange som har det travelt. Ofte fører det ikke bare til fartsovertredelser, men også til farlige forbikjøringer og andre adferdsutfordringer, sier distriktsleder Geir Harald Marthinsen i UP Nord-Norge.

Tall fra 1. halvår i 2017 viser at UP i Nord-Norge tok 20 prosent flere fartssyndere sammenlignet med 2016. Noe av økningen skyldes fire ekstra patruljer som UP fikk på veien i fjor høst.

– Vi ser virkningen av disse ekstra patruljene i år, mener Marthinsen.

Bekymret for ruskjøring

Ifølge UP-sjefen hadde de i 2016 et tydelig oppsving på rusavsløringer, og denne trenden har fortsatt i år. Politiet har også merket en endring mot flere ruskjøringer som ikke skyldes alkohol.

– Det være seg illegale stoffer eller medikamenter, noe som er bekymringsfullt. Ulykkesanalyser viser at fart og rus er en utfordring og at de har gjerne en sammenheng, sier Marthinsen.

DISTRIKTSLEDER: Geir Harald Marthinsen håper flere kan ta det med ro for å unngå farlige situasjoner, særlig i sommertrafikken. Foto: TOR FARSTAD

– Vi er glade for at vi klarer å avsløre flere ruspåvirkede kjørere enn før, men tror vel dessverre at det kun er toppen av isfjellet så langt. Vi jobber likevel mye med det og har dette som et høyt prioritert område, forteller Marthinsen.

Statistikk for juni og juli 2016 og 2017 År 2016 2017 Fartsovertredelser 2443 2949 Førerkortbeslag fart 212 195 Ruspåvirket 46 48 Pågrepne – kriminalitet 40 44

Verst på sommeren

Trygg Trafikk samarbeider tett med flere instanser, blant annet politiet for å gjøre veiene trygge å ferdes på. Brita Straume er distriktsleder for Telemark i Trygg Trafikk, ser at sommeren er en sesong for lovbrudd og ulykker i trafikken.

TRYGG TRAFIKK: Brita Straume er enig med Marthinsen. Trafikanter må slutte å stresse i trafikken, det kan føre til ulykker. Foto: Robin Lørge Haugen / NRK

– Noe vi har sett i flere år er at sommermånedene bringer med seg ulykker og høy fart. Jeg tror ikke det har noe med turistene å gjøre, heller en frihetsfølelse med sommerdekk og bar asfalt, sier Straume.

Skjerp eget fokus bak rattet

– Det handler om å ha fokus i trafikken. Du kan sammenligne det med å se en film, mens du prater i en samtale. Det fungerer ikke å gjøre begge deler samtidig, det er en som må betale prisen, forteller hun.

Gode trafikkvaner fra starten av

Barn fanger opp mye av det foreldre og andre gjør. For å skape bedre trafikanter i framtiden har Trygg Trafikk fra høsten av innført obligatorisk trafikkopplæring i barnehagen.

– Å kunne tilby dette til barn er viktig, noe vi ser frem til. Trafikk handler om en livslang læring, så gode holdninger fra starten av kan gi bedre sjåfører, avslutter Straume.