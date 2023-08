Kvar dag trakkar skuleklare ungar langs fylkesvegen i Lødingen i Nordland.

Her er det 14 gangfelt, men ingen av dei var merka opp før skulestart.

Det viktigaste gangfeltet bestemte Håkon Møller, toppkandidat for Miljøpartiet Dei Grøne i Nordland, seg for å gjere noko med.

Laurdag tok han saka, og sprayboksen, i eigne hender.

– Det blei no som det blei, seier han om sine kunstnariske evner.

Er førebudd på å få bot

Møller innrømmer at resultatet kanskje ikkje blei heilt optimalt. Men det var heller ikkje hensikta. Dette er nemleg eit symbolsk grep for å synleggjere eit poeng.

– Det er kanskje eit av dei viktigaste gangfelta. Men ingen av dei er merka opp. Det er litt spesielt, seier han.

Tidlegare i august drog ein uroa bestefar til lokalavisa Bladet Vesterålen.

Han meinte fleire av gangfelta langs fylkesvegen var svært trafikkfarlege. Ungane kryssa vegen der dei hugsa at gangfelt hadde vore. Trafikantane visste ikkje nødvendigvis kor det var.

Kartet viser vegstrekninga som har 14 dårleg merkte gangfelt. Eit av dei har MDG-representant Håkon Møller måla sjølv med spraymåling.

Men fylkeskommunen ville ikkje gjere noko med det.

– Nei, det krevjast rett og slett for mykje å få måla opp gangfelt no, sa kommunikasjonssjef i Nordland fylkeskommune, Anna Brandal, til avisa da.

– Gangfelta vi skal halde på vil bli måla opp etter at asfaltarbeida er ferdig, ein gong i slutten av september, sa ho.

Det svaret heldt ikkje for Møller.

KAN FÅ BOT: Håkon Møller (MDG), toppkandidat til fylkestinget, er førebudd på at han kan få bot for å ha tatt arbeidet i eigne hender. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er mogleg å få til ting utan for mange midlar, seier han til NRK.

Og no har skulebarna i Lødingen merkte gangfelt. Men kanskje ikkje heilt etter Vegvesenet sine handbøker.

– Har du sjekka lovlegheita av det?

– Nei, eg er førebudd på at det kan bli tema. Eg veit om andre som har måla opp sykkelfelt og slikt som har fått bot i posten. Det får eg ta då viss det blir aktuelt.

For initiativet møter han støtte frå uventa hald.

Frp: – Folk er skaka

Dagfinn Olsen i Frp er blant dei som meiner fylkeskommunen har forsømt oppgåvene sine.

– Nokre tar det i eigne hender. Ein kan vel ikkje vente anna så lenge ikkje fylkeskommunen stiller opp. Det er jo heilt utruleg.

OPPSIKTSVEKKANDE: Dagfinn Olsen i Frp meiner det er oppsiktsvekkande at gangfelta ikkje var måla opp før skulestart. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

Olsen meiner fylkeskommunen svarar dårleg for seg.

– At det er bortkasta å måle opp gangfelta fordi det skal asfalterast til hausten. Det er oppsiktsvekkande at det blir svart slik.

Han meiner det absolutt burde ha vore måla opp til skulestart.

– Det er ikkje skilt eller noko. Det er ein skuleveg for svært mange barn. Folk er skaka.

Rår ifrå folk å ta saka i eigne hender

Fagsjef for trafikksikkerheit i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, seier at det kan vere direkte farleg når folk målar opp gangfelt sjølv.

– Ein god del gangfelt som folk flest trur er OK, er tatt vekk for å auke trafikksikkerheita.

ÅTVARAR: Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk kjenner ikkje saka godt nok til å uttale seg om dette gangfeltet, men vil på generelt grunnlag åtvare om å gjere det same. Foto: Trygg Trafikk

– Generelt rår eg på det sterkaste ifrå å måle opp gangfelt sjølv, nettopp fordi du skal ha ein del kunnskap om grunnlaget for tilstanden, seier Johansen og legg til:

– Om det faktisk skal gjerast, eller om det skal bli rusta opp, må det gjerast på skikkeleg måte.

For eksempel er det viktig med riktig måling som gir nødvendig refleksjonsevne no når det begynner å bli mørkt.

I verste fall kan til dømes heimespraya gangfelt gi falsk tryggleik.

Fylkeskommunen: – Openbert at det er ulovleg

Fylkeskommunen hoppar heller ikkje i taket over at Møller frå MDG har gjort jobben deira.

Det er nemleg berre autorisert personell som får lov til å gjere vedlikehaldsarbeid på veg.

– For å kunne utføre arbeid på eller ved fylkesveg, er det ein føresetnad at ein har godkjent arbeidsvarslingskurs og elles har ein godkjent arbeidsvarslingsplan for å kunne utføre arbeid på ein trafikksikker måte.

Det skriv prosjektleiar Ivar Magne Heggli på vegner av Nordland fylkeskommune i ein e-post til NRK.

Det er forbudt å endre, fjerne eller skade offentlig trafikkskilt, signal, utstyr til kontroll av trafikk, oppmerking eller innretning for vegsperring Vegtrafikkloven §5

Ifølge Vegtrafikkloven og skiltforskrifta er det berre skiltmyndigheit Statens vegvesen som har myndigheit til å fatte vedtak om skilting og oppmerking, ifølge Heggli.

– Det er altså openbert at det er ulovleg for ein privatperson å spraye måling på vegbanen.

SAME REGELVERK: Fylkeskommunen i Nordland skriv i svaret til NRK at oppmerking av gangfelt er omfatta av same strenge regelverk som til dømes fartsgrenseskilt. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi ser svært alvorleg på at ein privatperson i dette tilfellet på eigen hand har valt å spraye måling på vegbanen, skriv Heggli.

Fylkesråd: – Vil bli malt opp

Fylkesråd Monika Sande (SP) seier at årsaka til at dei ikkje har merkt opp gangfelta, er at dei skal vurdere både behov og utforming av gangfelta.

– Det er på det reine at mange av dagens gangfelt ikkje er optimale, seier ho.

Sande legg til at Fylkeskommunen denne veka har planlagt ei synfaring av alle gangfelta i Lødingen saman med representantar frå kommunen.

Fylkesråd Monika Sande (SP) seier at dei så langt ho veit ikkje har fått førespurnader om fartsgrensa på staden verken frå politi, kommune eller privatpersonar. Foto: Nordland fylkeskommune

– Vil fylkesrådet vurdere konkrete tiltak for å auke trafikksikkerheita gjennom Lødingen, til dømes gjennom skilting av gangfelt eller redusert fartsgrense?

– Det er viktig å hugse på at gangfelt ikkje er eit trafikktryggingstiltak, men først og fremst eit tiltak som gjer vegen farbar for gåande.

Sande og Fylkeskommunen vil vurdere om dei 14 gangfelta er gode nok, og sjå på om det er mogleg å legge krysningspunkta betre. Til dømes med eit venteareal.

– Dei gangfelta som fylkeskommunen vurderer å vere innanfor gjeldande regelverk vil bli måla opp etter reasfaltering, seier ho.

Møller: – Bør ha ei positiv haldning

Håkon Møller i MDG seier han kan forstå at fylkeskommunen vegrar seg for å ta i bruk ressursar.

Men han meiner det er eit teikn på dårleg planlegging når gangfelta ikkje er klare til skulestart.

– Vi må prioritere trafikksikkerheit høgare økonomisk, seier han og legg til:

– Fylkeskommunen bør i større grad ha ei positiv haldning når kommunar tar kontakt og ønsker å få sett ned fartsgrenser og få på plass andre tiltak for trafikksikkerheit.