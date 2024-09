Taper to til tre millioner i måneden – mener politiet har somlet

12. mars begynte slepbåten «Gard» å brenne. Det skjedde mens den lå til kai ved en slipphall i Svolvær.

Båten tilhører Lofot-selskapet Alf Brekken & Sønner AS, og brannen har hatt store konsekvenser for selskapet, forteller daglig leder for selskapet, Runar Brekken.

– Vi har et omsetningstap nå på mer enn to og 3 millioner i måneden. Det er halvparten av omsetninga vår.

Nå har etterforskningen pågått i fem måneder og politiet har endelig kommet til en konklusjon.

Runar Brekken, daglig leder i Alf Brekken & Sønner AS er frustrert over at forsikringsselskap og politi har brukt lang tid på Foto: Privat

Brekken er frustrert over situasjonen og mener politiet burde ha jobbet raskere. Han står nemlig fremdeles uten forsikringspenger.

– Det må faktisk være sånn at politiet også klarer å sette en dato for seg selv.

Men det lokale politiet skylder på politireform. Den gjør at de ikke kvalifiserer til å ha etterforskingsavdeling i Lofoten.

Krevende situasjon

Nå har politiet avsluttet etterforskningen. Men det har tatt altfor lang tid, mener Brekken.

– Hadde vi hatt en dato å forholde oss til, kunne vi ha gjort noen grep for å minimere kostnadene våre.

Uten slepebåten har ikke selskapet fått gjort jobben sin.

– Det er motoren i bilen vår, for å si det sånn. Uten motor går ikke bilen.

Arbeidsbåten «Gard» ble totalskadd i en brann da den lå inne i slipphallen til Lofoten Sveiseindustri AS i Svolvær. «Gard» var jokeren i den sjørelaterte driften til selskapet. Foto: Kjetil Antonsen

Selskapet har mistet nesten all omsetning i månedene de vanligvis har flest oppdrag.

Fartøyet er taksert til 30 millioner. Det klarer de ikke å finansiere mens de venter. De er avhengige av oppgjøret fra forsikringen før de kan gå videre.

– Det som skjer underveis, er rett og slett at man nesten sulter i hjel. For å si det på nordnorsk.

Brekkens advokat, Peter Vagle, sier at de fremdeles venter på politiets endelige avgjørelse.

– Både jeg og klienten min synes det har gått urimelig treigt. Det tar altfor lang tid å få en påtaleavgjørelse, sier han til NRK.

Politiet: – Nødt til å vite hva man snakker om

Etterforskningsleder hos politiet, Ingar Brun, forstår at det har vært en krevende periode for selskapet.

– Jeg har full forståelse for at det er frustrerende for dem. Det handler om en bedrift og de ansattes arbeidsplass, sier Brun.

Etterforskningsleder hos politiet, Ingar Brun, sier at forsikringsselskapene har gjort selvstendige undersøkelser underveis, selv om politiet har hatt båten i sin besittelse. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Når man er inne på en sak som er av en sånn teknisk karakter, er man nødt til å vite nøyaktig hva man snakker om.

For eksempel kan det bety at avhør må gjøres flere ganger når nye momenter kommer frem, for å komme til bunns i saken.

Slepbåten «Gard» er justert til å kunne gjøre alle slepeoppdrag for Alf Brekken & Sønner AS. Derfor har selskapet mistet mange oppdrag i perioden de ikke har kunnet bruke båten. Foto: Runar Brekken / privat

Brun forteller at politiet har et samarbeid med forsikringsselskapene.

De har gjort sine selvstendige undersøkelser underveis selv om politiet har hatt båten i sin besittelse.

Båten ble frigitt 28. juni, før fellesferien startet, etter en påtalemessig vurdering om at politiet var ferdig med sine undersøkelser.

Foto: Gjensidige

Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige som er verftets forsikringsselskap, skriver i en e-post til NRK at de var på stedet med teknisk personell rett etter brannen sammen med politiet.

– Vi har gjort egne undersøkelser i mellomtiden, og så er det avtalt en ny befaring med takstmann neste uke. Da skal vi også møte forsikringstaker.

Han understreker at saken er ikke avgjort, mens skriver at politiet har gjort grundige undersøkelser.

– Disse, samt den nye befaringen, håper vi vil gi et godt bilde av hva som har skjedd.

Les også Hver tredje fartssynder i nord er utlending: – Jeg ligger nok litt over

Begrensa ressurser med etterforskingsreform

Men også en politireform har ifølge etterforskingsleder Brun virket inn på saksbehandlingstida.

– Slike saker krever større grad av kontinuitet. Det ville vært bedre dersom vi hadde en fast etterforskingsavdeling med etterforskingsleder, sier han til NRK.

Etterforskingsreformen krever nemlig et visst antall ansatte for å etablere en etterforskningsavdeling. Det kravet når ikke Lofoten og Vesterålen.

Politiet har brukt omtrent fem måneder siden brannen på å etterforske hva som har skjedd. Foto: Runar Brekken / privat

Slik Brun ser det har denne avgjørelsen vært for firkanta sett om mot behovet i de ulike sakene som politiet skal behandle.

– Her må man se på hva som må til for å få til en god straffesaksgjennomføring. Det måles ikke i antall innbyggere, men i sakene som kommer inn, og alvorligheten av dem.

Distriktet har likevel fellesenheter som samarbeider om de ulike sakene etter behov.

Nordland politidistrikt: – Kvaliteten har hatt et løft

NRK har sendt kritikken fra Brun til både Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. Ingen av dem vil svare NRK og sender spørsmålene videre til Nordland politidistrikt.

Andreas Bjørnstad, politistasjonssjef i Lofoten og Vesterålen politidistrikt, skriver til NRK at politiet har etterforskere på alle tjenesteenheter med egen politifaglig etterforskningsleder.

Politistasjonssjefen mener kvaliteten på etterforskingen har blitt bedre etter etterforskingsreformen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det gjøres en fortløpende vurdering på om vi har tilstrekkelig med ressurser innad i tjenesteenheten for å ivareta de ulike oppgavene, eller om vi må sideforskyve innad eller be om bistand i distriktet eller nasjonalt.

Politistasjonssjefen mener på sin side at kvaliteten på etterforskningen har hatt et betydelig løft etter reformen.

Likevel tror han politietaten generelt ha behov for enda mer ressurser for å levere enda bedre på målene politikerne setter.

– Kvalitet og effektivitet henger sammen med tilgang på ressurser. Vi kunne gjerne ønsket oss mer ressurser lokalt for da å kunne levert enda bedre resultater.