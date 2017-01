Taper stort på Airbnb

Hotellnæringen i Tromsø har tapt store penger på at folk heller velger å bruke Airbnb når de skal overnatte i byen. Det hevder to studenter ved Norges handelshøyskole i sin masteroppgave. De konkluderer med at hotellnæringen i Oslo, Bergen og Tromsø til sammen tapte 240 millioner kroner til Airbnb i 2016, skriver Dagens Næringsliv.