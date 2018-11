Ved oppdrettsselskapet Cermaqs slakteri i Steigen pakkes det 90 laks i minuttet. Laksen skal ut på det europeiske markedet, så fort som overhodet mulig.

– Det er ingen varer som har det så travelt som fersk fisk, sier regiondirektør Snorre Jonassen i Cermaq Nord-Norge.

Snorre Jonassen i Cermaq. Foto: Cermaq

Men en nattestengt tollstasjon på riksgrensen ved Bjørnfjell i Narvik kommune skaper hodebry for bedriften.

Uten noen mulighet til å tollklarere lasten, blir trailerne stående med fisken som forringes.

– Konsekvensen er at vi ikke får trailere inn eller fraktet fisken vi slakter ut, sier Jonassen.

– Stort økonomisk tap

Det økonomiske tapet for sjømatnæring er stort. Nå reagerer stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) på merkostnadene.

Åsunn Lyngedal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: Harald Krogtoft / NRK

– 15 til 20.000 tonn hvert år må selges som ett døgn eldre, fordi fisken ikke rekker å komme seg over grensen, og dermed blir stående en ekstra natt. Det utgjør et tap på 1,50 kroner per kilo. Og 20.000 tonn, blir altså 30 millioner kroner i året, sier Lyngedal.

Ifølge Lyngedal kunne dette problemet vært løst på en enkel måte.

– Tolletaten kunne løst dette hvis de ville det selv, men når de ikke gjør det, så tror jeg det blir nødvendig at Finansdepartementet griper inn, sier hun.

Fisken i disse merdene må fort ut på markedet. Men en nattestengt tollstasjon på Bjørnfjell skaper problemer. Foto: Cermaq

Satser på ny teknologi

Kampen om døgnåpen bemanning på Bjørnfjell, er ikke ny. Allerede i 2014 ble åpningstidene ved Bjørnfjell trukket frem som en av de mest sentrale utfordringene for sjømatnæringens logistikk. Det kom frem i rapporten «Fra Kyst til marked», som ble laget på vegne av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.

Finansdepartementet har tidligere uttalt til NRK at de er klar over utfordringene på Bjørnfjell, men pekte på flere utfordringer knyttet til å utvide åpningstidene.

– Å holde tollstedet døgnåpent hele året innebærer at bemanningen ved Bjørnfjell må mer enn dobles sammenlignet med dagens åtte tolltjenestemenn.

De mener også at trafikken ikke økte i særlig grad da åpningstidene ble utvidet i 2013, fra 23.00 til 02.00 i perioden januar-april.

– Tolletatens erfaring er at utvidet åpningstid ikke har endret trafikkmønsteret i særlig grad. Antall vogntog som passerte tollstedet i tidsrommet 23.00 til 02.00 var i gjennomsnitt kun ett kjøretøy per time.

Tolletaten selv mener at ny teknologi vil føre til at tollstasjonen ikke trenger og holde døgnåpent.

– Fremtiden er ikke døgnåpne kontorer, men heller å digitalisere disse tjenestene, slik at ikke næringen blir avhengig av at vi er til stede fysisk, sier tolldirektør Øystein Bømer.

Det er vel og bra, mener Snorre Jonassen i Cermaq, men:

– Frem til en eventuell digitalisering, må vi ha en manuell løsning, er hans konklusjon.