Taper 100 millioner om dagen

17. desember sporet et tog av Ofotbanen mellom Kiruna og Narvik.

I utgangspunktet trodde Trafikverket at togene skulle komme på sporet igjen i begynnelsen av januar.

Nå melder de at prognosene har endret seg – sannsynligvis blir det stans i nesten hele januar.

– Vi ønsker å være tydelige på at også denne prognosen må ses som foreløpig og kan bli oppdatert, sier Simon Sunna, fungerende enhetsleder for jernbane nord hos Trafikverket.

Og at trafikken står gir store utfordringer for flere. Tidligere har NRK skrevet om at juleposten med stor sannsynlighet ville bli påvirket.

Nå melder selskapet LKAB at de har et inntektstap på rundt 100 millioner svenske kroner om dagen.

– Det er veldig bekymringsfullt, og det vil ha stor innvirkning på oss hvis det drar ut lenge, sier Linda Bjurholt, logistikksjef i LKAB i en pressemelding.

Stansen medfører også logistikkutfordringer for selskapet som nå må lagre enorme mengder pellets i Svappavaara.

De håper følgelig at banen åpner raskere enn nåværende prognoser.

– Samtidig forstår vi utfordringene med vær og kulde. Det har vært gjort stor innsats av alle så langt, men for oss og andre, betyr hver dag mye, sier Bjurholt.

De har nå tilbudt hjelp, blant annet gjennom personell, for å få fremskyndet arbeidet.