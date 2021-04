«Det er riktig at det må sikres at det er tilgjengelige tannhelsetjenester i kommunen for akutt behandling. Fordi det er flere tannlegekontor i kommunen, regnes det ikke som kritisk dersom ett skulle bli stengt på grunn av karantene/isolasjon pga covid-19.

Når det gjelder å være smitteutsatt, så er ikke risiko for å bli smittet det viktigste kriteriet. Det tilsvarer 1 av 4 kriterier (jfr tabellen), og da gjelder det også "smitte fra ukjent smittekilde".

Å ha en kritisk samfunnsfunksjon betyr ikke automatisk at en gruppe skal prioriteres for vaksinasjon. Det handler også om andre tiltak, som kohortinndeling for å unngå at hele tjenesten blir slått ut.

Når det gjelder vaksinasjon av helsepersonell i Hadsel har vi fulgt kommunens prioriteringsliste, som følger FHIs retningslinjer, svært nøye.

Hadsel kommune har 60 doser med Astra- Zeneca gjenstående på lager, som blant annet skulle vært benyttet på tannleger og fysioterapeuter i tillegg til flere av kommunens helsepersonell. Disse ble imidlertid ikke innkalt og vaksinert pga stopp- ordren som kom fra FHI.

Per i dag har vi kun mulighet til å vaksinere med Pfizer-vaksinen. For den er det lagt føringer på at den kun skal gis til personer i de definerte risikogruppene. Alt helsepersonell skal ikke vaksineres nå, men helsepersonell som er kritisk vanskelig å erstatte ved smitteutbrudd.»