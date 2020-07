Et tankskip har grunnstøtt ved Røst, det bekrefter Kystverket til NRK.

Det skal ikke være fare for liv og helse, ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge.

– Vi har snakket med båten. Det er ressurser på vei i regi av kystverket. Båten melder selv at de ikke har noen skadde, og ønsker ikke å bli evakuert, det sier pressevakt ved HRS Nord-Norge, Jakob Carlsen.

Det skal ifølge Kystverket ikke være snakk om utslipp i havet fra det omlag 100 meter lange tankskipet.

– Vi kan avkrefte nå at det er kommet olje i sjø. Vi jobber fortløpende med å kartlegge situasjonen.

To kystfartøy og to fartøy fra redningsselskapet er på vei mot havaristen.

– Vi vil kartlegge situasjonen og gjøre undersøkelser for å se at det faktisk ikke har kommet olje i sjøen så snart vi kommer frem til stedet, sier Wahlstrøm.

Et tankskip har grunnstøtt like sør for Røst i Lofoten, som ligger helt ytterst i Lofoten, og er bestående av mange små øyer.

Raine Nilsen var en av flere på øya som observerte båten fra stuevinduet da den kom seilende inn i øykommunen.

– Vi så at det var en god størrelse på den, og ble litt nysgjerrige på hvilken kai den kunne få plass ved. Siden det var et nydelig vær ute så vi tok oss en kjøretur for å nyte kvelden. Men vi så fort at båten ikke rørte seg. Vi sjekket ut status på appen Marine Traffic som bekreftet det samme.

Bildet ble tatt fra Fiskarheimen. Her var det flere andre som hadde observert det samme.