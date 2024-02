Talte på nasjonaldagfeiringen: – Jeg tar avstand fra hetsen

Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H), sa i sin tale under nasjonaldagsfeiringen, at han har reigstrert at det har foregått direkte hets mot samer i forbindelse med åpningsseremonien av Bodø2024 lørdag. Ordføreren forteller at han tar sterkt avstand fra hetsen.

– Bodø skal være en by der vi alle skal ha respekt for hverandre. Kunst og kultur skal skape debatt og engasjement, men vi må alle sammen vise folkeskikk, sa ordføreren. Han mener det er viktig at samisk kultur får større plass og anerkjennelse.

– Samisk film vinner priser både i Norge og rundt omkring i verden. Joiken blir stadig mer kjent, og det er verdt å merke laget en egen Bodø-joik.

– Eksponering håper jeg kan bidra til både stolthet over det å være samisk, men også til noe mer; mer forstålelse og oppmerksomhet i hele samfunnet.