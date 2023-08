Talent lånes ut til Sandefjord

Glimtspilleren Jeppe Kjær lånes ut til eliteserieklubben Sandefjord.

Det melder klubben selv på sine nettsider.

Kjær ble hentet fra den nederlandske storklubben Ajax før sesongen, men har fått minimalt med spilletid.

Sandefjord ligger på nedre halvdel i Eliteserien, og har dermed en spennende høst i vente.

– Jeg vet ikke så mye om Sandefjord. Jeg vet at de har et lite budsjett, og til tross for det spiller de i Eliteserien for fjerde året på rad. Jeg liker godt at de spiller seg ut bakfra, presser høyt og står for en offensiv fotball, sier Kjær i en uttalelse.

Kjær har de siste tre årene gått gradene i nederlandske Ajax sitt ungdomsakademi. I februar i år ble han hentet til Bodø/Glimt på en permanent overgang.

Nå skal han hjelpe Sandefjord med å nok en gang beholde plassen i Eliteserien.

Etter 18 spilte kamper befinner klubben seg så vidt på trygg grunn i Eliteserien. Det er imidlertid bare ett poeng som skiller ned til Vålerenga på kvalikplass.