På gården tipp-tipp-oldefaren en gang eide har kokken Halvar Ellingsen (34) bygd opp en restaurant for kresne ganer.

På Kvitnes Gård i Hadsel i Vesterålen serverer den tidligere norgesmesteren i kokkekunst mat i et 200 år gammelt hus.

Det har tatt mange år å renovere gården, og for snart to år siden kunne mesterkokken åpne dørene.

Men det har vært et stort skjær i sjøen.

Restauranten har den siste tiden vært drevet på nåde. Blant annet fordi Arbeidstilsynet mente takhøyden i restauranten er 20 centimeter for lav.

Takhøyden i restauranten er 220 centimeter, mens Arbeidstilsynet krever at den gjennomsnittlige romhøyden er minst 240 centimeter.

Dermed fikk Kvitnes Gård avslag på søknaden om endelig driftstillatelse.

Det skapte fortvilelse hos byggeleder Asbjørn Haugdal, som mente at det å jekke opp taket ville ødelegge bygget med den konsekvens at det ikke lenger ville være en gammel nordlandsgård.

Vant frem – under tvil

KOKKELIV: Halvar ble tidenes yngste NM-vinner i kokkekunst. Nå skal han åpne en gourmetrestaurant i en liten bygd i Vesterålen, og alt står på spill. Du trenger javascript for å se video. KOKKELIV: Halvar ble tidenes yngste NM-vinner i kokkekunst. Nå skal han åpne en gourmetrestaurant i en liten bygd i Vesterålen, og alt står på spill.

Saken ble anket og havnet på bordet til Direktoratet for arbeidstilsynet for klagebehandling.

Og der vant Halvar Ellingsen fram – under tvil, skriver Bladet Vesterålen.

– Det er bra å se at man kan vinne frem. Så synes jeg det er veldig tungvint at man skal bruke så lang tid og bruke så mye ressurser. Det har vært veldig mye byråkrati.

– Men jeg skjønner at de gjør jobben sin og passer på de ansatte, sier Ellingsen til NRK.

I vedtaket skriver direktoratet:

«Direktoratet har, etter en helhetsvurdering og under tvil, kommet til at romhøyden ikke er til hinder for at lokalene som søkes bruksendret samlet oppfyller kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø».

– Tvilen knyttet seg til at romhøyden for flere av arealene er lavere enn hva Arbeidstilsynet normalt aksepterer. Saken illustrerer utfordringene med tilpasninger av gamle bygg som er satt opp for andre bruksområder eller før dagens krav kom, forklarer Eirik Flaten Olsen til NRK.

Han er seniorrådgiver i avdelingen for klagebehandling i Arbeidstilsynet.

– For eksisterende bygg, slik som vi her står ovenfor, hvor det ikke er mulig eller rimelig å øke romhøyden, vil vurderingen av hvilke romhøyder som kan aksepteres bero på om det er noen tiltak som kan kompensere for opplevelsen av lav romhøyde, forutsatt at arbeidsmiljøet etter en samlet vurdering fremstår som fullt forsvarlig.

– Direktoratet mente at lokalene hadde mange gode kvaliteter som arbeidsplass, og kom derfor etter en helhetsvurdering og under tvil, frem til at romhøyden ikke var til hinder for at lokalene samlet oppfylte kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Måtte stenge

Kvitnes gård har blitt godt kjent for sin lokalproduserte og eksklusive mat de siste årene.

Det bor omtrent 600 personer i området. Likevel har den lokale restauranten i perioder hatt over dobbelt så mange på venteliste.

Men restauranten har lagt bak seg en krevende tid. Før påske i år innførte regjeringen skjenkestopp.

Ellingsen måtte da stenge restauranten og permittere de ansatte. Det fikk begeret til å renne over.

– Hele bølingen gir faen, skrev han på Facebook.

Men nå går det så meget bedre.

I de idylliske omgivelsene i Hadsel kommune har den tidligere norgesmesteren i kokkekunst satt seg som mål å skaffe ei Michelin-stjerne til gården – i så fall tidenes første i Nord-Norge, har E24 tidligere skrevet.

I sommer har det vært fullt hus.

– Det har vært en veldig, veldig travel sommer. Vi hadde mer gjester enn vi hadde i hele fjor, sier mesterkokken til NRK.

Men den medaljen har også en liten bakside.

– Vi lider litt under det at folk tror at vi er fullbooket hele tiden, så de gidder ikke å prøve en gang. Folk tror vi er fullbooket i to år, men det er mulig å få bord og overnatte hos oss allerede før jul, presiserer han.