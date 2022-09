Bruken av begrepet tabbetyv er av nyere dato.

Et googlesøk viser rundt 8200 treff på ordet, til sammelikning gir ordet "tyv" nesten 2.040.000 treff.

Tabbetyv dukket for første gang opp i norske medier i år 2000. Et søk i Retriever, som er en tjeneste for medieovervåkning, viser ingen treff mellom 1980 og 2000. Men så kommer to artikler, og det på samme dag.

Dagbladets oppslag "Tabbetyv tatt av coladrikkende politimann" samt Bergens Tidenes morgenutgave 18. februar 2000 som publiserer "Tabbetyv dømt til fengsel"

Ordet ble hyppigst brukt i norske medier i 2005 i hele 52 overskrifter.

NAOB - Norsk akademis ordbok som forsøker å registrere nyere ord, har foreløpig ingen oppslag på tabbetyv.

Første gang NRK brukte ordet var i 2006.