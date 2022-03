Hver vinter krysser mange unge fiskere fingrene.

Årsaken er at de håper å være en av de heldige når Fiskeridirektoratet trekker ut seks stykker som får hver sin rekrutteringskvote.

De heldige får helt plutselig anledning til å fiske om lag 35 tonn uten å betale en eneste krone for kvoten.

Hensikten er å hjelpe unge fiskere inn i yrket. For en vanlig torskekvote er dyr – de omsettes for flere millioner kroner.

Men i år ble det ikke bare seks vinnere – det ble ni. Men tre av dem skulle egentlig ikke fått være med i lotteriet i det hele tatt, melder Fiskeridirektoratet.

Det synes Alexander Aniksdal fra Hafrsfjord i Rogaland er urettferdig. Han deltok selv i lotteriet – uten hell.

Han er fisker om bord «Coygfisk» sammen med Gregor Øverli.

– Det virker så useriøst. Jeg tror ikke de vet hvor mye det betyr å få en rekrutteringskvote, De tar så lett på det og sier at det var bare en tabbe, sier han til Kyst og Fjord.

Fakta om rekrutteringskvoter Ekspandér faktaboks Fra 2022 innføres det en ny ordning med tildeling av rekrutteringskvoter for fartøy i åpen gruppe. Hensikten med ordningen er å styrke muligheten for unge fiskere til å komme seg inn i lukkede fiskerier. Hvert år vil inntil 6 fiskere tildeles en rekrutteringskvote. Tre av kvotene tildeles kvinnelige søkere og tre av kvotene tildeles mannlige søkere, forutsatt at det er mange nok kvalifiserte søkere av hvert kjønn. Rekrutteringskvoten vil gjelde for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell, sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild, såfremt fartøyet fyller vilkårene for å delta i åpen gruppe i det aktuelle fiskeriet. Tildelingen skjer hvert år i 5 år, til sammen skal det deles ut 30 rekrutteringskvoter. Utvelgelsen av fiskere som får tildelt rekrutteringskvote skjer ved loddtrekning. Kilde: Fiskeridirektoratet

Dette gikk feil

Det var i februar at det først ble trukket ut seks vinnere. Premien er en kvote tilsvarende 80 prosent av en ordinær kvote i lukket gruppe – om lag 35 tonn.

I år, hvor prisen på torsk har ligget rundt 35 kroner kiloet, skulle det tilsvare en verdi på cirka 1,3 millioner kroner.

Disse kvotene får de unge fiskerne beholde i fem år.

For å delta i lotteriet må man oppfylle en rekke kriterier, vedtatt av Fiskeridepartementet. Blant annet dette kriteriet:

«Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av i minst to år i løpet av årene 2019, 2020 eller 2021».

Men det var her det gikk galt for Fiskeridirektoratet.

– Vi feiltolket ordlyden. Vi har tolket det som at det ikke var påkrevd å være eie båten i to hele år av de tre siste. Vi har lagt til grunn at det var tilstrekkelig at man eide båten i løpet av to av de tre siste årene.

Det forklarer Erling Johan Johansen til NRK. Han er leder for fartøy- og deltakerseksjonen i Fiskeridirektoratet.

– Det er uheldig at vi har feiltolket dette vilkåret, fortsetter han.

– Det er urettferdig

Da feilen ble oppdaget valgte Fiskeridepartementet og dele ut tre nye kvoter, i stedet for å trekke tilbake kvotene som var blitt delt ut på feil grunnlag. Dermed ble det ni vinnere totalt.

Alexander Aniksdal mener det uansett er feil at noen som deltok i lotteriet på feil grunnlag skal få beholde de dyrebare kvotene.

– Jeg mener at dersom de ikke har krav på det, så burde de ikke få det. Da burde de heller gi det til noen som oppfyller til kravene, sier han til NRK.

– Det er jo et yrkesliv det er snakk om. Det er urettferdig at noen som ikke oppfyller kravene, får kvote, mens andre som faktisk oppfyller kravene, ikke får kvote. Det høres merkelig ut i mine ører.

– Pinlig

Kåre Heggebø er leder i Norges Fiskarlag. Han mener det er pinlig at Fiskeridirektoratet ikke har forstått reglene.

– Jeg blir nesten litt oppgitt over at myndighetene lager et regelverk som de selv ikke klarer å forstå, sier han til NRK.

Han understreker hvor viktig dette er for de unge fiskerne.

– Rekrutteringskvoten er veldig mye verdt, fordi de får jo et helt annen volum fisk som de kan fiske på i fem år. Det kan være et kjempestort pluss for å komme seg inn i det, og for å få en start i fiskeryrket.

– En stor lottogevinst

Det kan Marlen Trovåg skrive under på. Hun fikk i går beskjed om at hun var en av de tre heldige som hadde vunnet «ekstratrekningen».

Hun bor til daglig på Vestlandet, men har tatt med seg mann og to barn for å delta på årets skreifiske, som hun har gjort de siste årene.

Frem til nå har hun hatt en kvote på mellom 15 og 20 tonn, som hun får som deltager i åpen gruppe.

Men nå blir kvoten med ett nesten dobbelt så høy de neste fem årene.

Marlen Trovåg om bord i sjarken «Leik»​​​​​​​, som ligger til kai i Henningsvær. Foto: Erik Jenssen / Kyst og Fjord

– Det åpner for mange muligheter. Vi står jo vesentlig bedre i det når vi kan fiske så masse. Det er jo en stor lottogevinst.

– Har du lyst på en permanent kvote på sikt?

– Det er det vi håper på. Dette kan legge et grunnlag, slik at vi har mulighet til å ha en permanent kvote etter hvert.

– Hva må du betale for en kvote?

– Du må opp i noen millioner.