Syv råd til deg som skal søke høyere utdanning

15. april er fristen for å søke på høyere utdanning. Er du fortsatt usikker på hva og hvor du skal søke? Fortvil ikke!

Studentambassadørene Live Eriksen Larsen, Johanne Lilleengen og Kristian Rasmussen ved Nord universitet og rådgiver ved Bodin videregående skole Tommy Strøm gir deg sine beste råd.

– Unge vi snakker med opplever utrolig mye press rundt det å ta en utdanning og få seg jobb. Det opplever de som veldig stressende, spesielt hvis de ikke engang har funnet ut hvem de er som person ennå, sier Live Eriksen Larsen.

1. Ta et år på folkehøyskole eller dra i militæret.

Har du fortsatt ikke peiling? Ikke stress, det kommer til å ordne seg. Ta et år bort fra studiene for å finne ut hva som passer best for deg. Finn en gøy folkehøyskole eller dra i militæret. Det kommer garantert til å gi deg mer input på hvem du er og hva du vil.

– Jeg dro i militæret fordi jeg ikke visste hva jeg ville. Det gjorde utslaget for meg sier Live Eriksen Larsen. I dag går hun på Human Resource Management på Nord universitet og stortrives med det.

Rådgiver Tommy Strøm foreslår også å bruke tiden på å få jobberfaring hvis man ikke har noen anelse hva man vil studere.

Rådgiver Tommy Strøm har mange råd til kommende studenter. Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL / NRK

– Dette vil kunne åpne øynene for hva man kanskje vil gjøre i fremtiden, eller arbeidsoppgaver som man ikke vil ha. Man trenger ikke stresse eller føle at man bare må kaste seg på det første som dukker opp, sier han.

2. Kartlegg og vurder alle muligheter.

Dersom du er en av de heldige som har en ide om hva du har lyst til er det veldig lurt å undersøke hva dette yrket innebærer, hvilke jobbmuligheter du har etterpå. Studentambassadørene på Nord universitet opplever at mange gjør grundige undersøkelser før de tar et valg

.– Jeg fikk en gang spørsmål fra en elev på en videregående skole om det var lurt å studere til å bli kjørelærer, nå som bilene bare utvikler seg og at om noen år "kjører" bilene av seg selv. Den eleven hadde gjort den type research som er viktig å gjøre, sier Kristian Rasmussen.

På https://utdanning.no/ kan du søke på yrker og få masse informasjon. Her kan du også prøve verktøy som hjelper deg å planlegge karrieren din. Sjekk ut Karierreplanleggeren: https://utdanning.no/karriereplanleggeren/#/

3. Søk innen fristen

Er du litt i tvil om du er klar for studier til høsten, så søker du.

– Omprioriteringsfristen er 1. juli, og du kan takke nei til en studieplass hvis du bestemmer deg for det i løpet av sommeren, sier rådgiver Tommy Strøm.

4. Velg med hjertet.

– Det å ta en bachelor eller master tar mange år. Og en jobb bruker du jo store deler av livet ditt på, og da er det utrolig viktig at du finner en jobb du trives med, sier Johanne Lilleengen.

Dette er rådgiver Tommy Strøm helt enig i.

– Du skal mest sannsynlig stå i jobb til du er nærmere 70 år, og da bør man jaggu like det man holder på med, legger Tommy Strøm til.

5. Jobb med motivasjonen din

Er du motivert og klar for å begynne på høyere utdanning?

– Dette er et viktig punkt. Motivasjon er ikke nødvendigvis noe som kommer av seg selv, men noe du må jobbe med. Du må bestemme deg for å gjøre så godt du kan og fullføre, sier rådgiver Tommy Strøm.

6. Hvis du ikke vet hva du liker og passer til: Spør foreldre, familie og venner.

De som står deg nært kjenner deg godt og vet hva du er god til. I mange tilfeller har bestevennen eller moren din svaret på hva du passer til, selv om du ikke ser det selv.

– Vi tror ofte vi kjenner oss selv best, men foreldre og venner kjenner oss på en helt annen måte. Av og til er det bedre å snakke med personer som kjenner deg godt istedenfor en rådgiver du ikke kjenner, sier Kristian Rasmussen.

Det finner også mange interessetester på nettet som kanskje kan gi deg noen svar? For eksempel her: http://velgriktig.no/

7. Veien blir til mens du studerer.

Det er de færreste som vet nøyaktig hva de vil bli etter videregående skole, og de som tror de vet det, endrer rett som det er mening.

– Men du trenger ikke ha fasiten og alle svar nå. Bare start et sted, sier Johanne Lilleengen som studerer Internasjonal markedsføring.

Men her mener rådgiver Tommy Strøm at man skal tenke seg om før man kaster seg ut i en utdanning.

– Høyere utdanning sliter, som videregående opplæring, med elever som slutter eller ikke klarer å bestå. Det er derfor viktig at man gjør et grundig forarbeid, slik at man faktisk vet hva man går til. Har man ingen anelse om hva man vil studere, så kan man bruke tiden til å få jobberfaring, sier Strøm.