Siste: Klokken 14. 20 melder politiet at alle de involverte er ute av farlig område. Hjelpemannskaper forlater stedet.

Alle de syv har berget seg selv ut av snømassene, etter at de ble tatt av et snøskred på Geitgallien i Lofoten.

En person skal ha bruddskader i en arm. Personen er hentet ut av luftambulanse, og flys til sykehus.

De andre seks personene forsøker å ta seg ned selv, opplyser politiet.

HRS bidrar med å tilføre ressurser til stedet.

– Vi har sendt et redningshelikopter fra Bodø med lavinehunder. Aksjonen er ikke ferdig, men folk er gjort rede for. Vi har et redningshelikopter på vei inn i området, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Skredet har gått ved Geitgallien i Lofoten

Fare for flere skred

Ifølge politiet er det stor fare for at det skal gå flere skred i området.

– Det er flere sideløp der faren er stor for flere skred. Det er også en av grunnene til at resten av turgåerne er på vei ut av området, for å minske faren for å bli tatt av flere nye skred, opplyser operasjonsleder Ivar Bo Nilsson.

Han forteller at den første personen som varslet om skredet selv var på tur opp i området. Ifølge Politiet hadde vedkommende sett flere folk opp i fjellsiden, men politiet har ikke oversikt over hvor mange som er oppe i fjellområdet.

– Innringerne meldte om at snøen sto og bakte i solen. Det er ikke rart folk drar ut på tur i det været vi har nå, men vi oppfordrer folk til å være veldig forsiktig, sier operasjonslederen.

NVEs varslingstjeneste Varsom har sendt ut gult farevarsel for snøskred for Lofoten og Vesterålen.

Men det betyr ikke dermed at faren er liten, sier vaktleder ved snøskredvarslingen Varsom, Karsten Müller.

– Dette skredet er et middels til stort skred, som er innenfor faregrad to. I disse tider er det vanskelig å vite hvor mye solen kan påvirke. Noen steder kan det bli for mye oppvarming, og derrav mye spenning i snøen, sier Müller.

Müller presiserer viktigheten av å lese og sette seg inn skredvarslingen før man legger ut på tur.