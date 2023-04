– Det hørtes ut som det ble sprengt dynamitt. Vi kjente det riste i huset, sier fjøseier Tore Skundberg til NRK.

Han hadde akkurat kommet ut av dusjen, og slengt seg i sofaen da han hørte et høyt smell kvelden 1. påskedag.

Skundberg bor på oversiden av fjøset, og hadde ikke fått med seg hva som hadde skjedd.

Men kort tid etter ringte imidlertid broren, som bor på nedsiden av fjøset, med de dårlige nyhetene.

En elv med møkk rant over hele jordet til Skundberg.

– Da begynte jeg å ane hva som hadde skjedd. Nå var det gjødselkjelleren som hadde rent.

Det ble en dramatisk påskedag for bonden Tore Skundberg da hele fjøsveggen raste. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Flere kyr avlivet og skadd

Da bonden kom ut på jordet oppdaget han at elva med møkk hadde brutt seg gjennom betongmuren i kjelleren og dratt med seg hele fjøsveggen på ene siden.

Som følge ble flere dyr skadd, og Skundberg var snar med å kontakte de nødvendige etatene og dyrlege.

De måtte nå få kontroll på kyr og skadeomfanget. Raskt oppdaget bonden og broren at en okse hadde havnet under et betongelement i gjødselkjelleren, som de fikk avlivet umiddelbart.

– Vi kunne ikke gå inn dit i fare for at det kunne rase ned mer. Men broren min fikk skutt den med et jaktgevær.

Et fornuftig valg, ifølge kommuneveterinæren Knut Waaler, som kort tid etter ankom stedet.

– Det var veldig spesielt å rykke ut til denne dyretragedien. Når jeg nærmet meg område så det faktisk ut som en naturkatastrofe. Det var møkk som rant ut til hovedveien, og det lå møkk i en høyde på 20–40 centimeter, forklarer veterinæren til NRK.

En traktor måtte rydde unna møkk for at veterinæren overhodet kunne kjøre på veien inn til gården.

Men bonden hadde fått god oversikt på området slik at Waaler raskt kunne ta vurdering på velferden til dyrene, og avlive de med størst plager.

Hele området rundt fjøset til Skundberg var fylt med nesten en halvmeter med møkk. – Det så ut som en naturkatastrofe, sier kommuneveterinæren. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– De hadde neppe noe fremtid

To kviger hadde havnet langt ut på jordet, og veterinæren valgte i samråd med bonden å kjøre scooter ned til de først.

– Det var nok rett avgjørelse fordi de hadde veldig stygge skader. Begge hadde kutt på hver sin fot helt inn til beinet. Det var ingenting å reparere, forteller Waaler.

Den minste av kvigene prøvde han å få over i ren snø fra møkk. Da merket han en ekkel «klikk-klikk»-lyd fra bekkenregionen.

– Den hadde nok massive brudd i bekkenet. At den i det hele tatt sto på beina, er et mirakel.

– Typisk storfe. De er veldig tøffe i hodet sitt. At de ikke bare valgt å legge seg ned å gi opp er helt utrolig. Men de var nok fulle av adrenalin.

Begge ble avlivet på stedet.

Naboer trådte til for å hjelpe bonden med å få kyrne inn i fjøset igjen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Etter hjelp fra naboer med å få resten av kyrne inn i fjøset, tok veterinæren en vurdering på at ytterligere tre skulle sendes til nødslakt.

– De hadde neppe noe fremtid.

Totalt var det syv dyr som mistet livet etter tragedien i Susendalen. Én fastklemt under betong, to avlivet på jordet, tre sendt til nødslakt og én som døde i løpet av natten etter indre blødninger.

Ytterligere tre kyr blir behandlet med penicillin for småskader.

I ettertid har Skundberg kjørt flere kyr til en nedlagt nabogård da det ikke er plass i fjøset. 15 okser har senere også blitt sendt til slakt.

– Det er et sjokk. Jeg vet ikke helt om det har sunket helt inn. Det er litt vanskelig å tro at det er sant, men det begynner å gli inn, sier bonden.

– Vi hadde en fin påske helt frem til dette her, men søndag ble ikke noe særlig, legger han til.

Skundberg hadde 160 dyr før søndagens hendelse. Nå har han rundt 130 igjen på fjøset. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Kun to og halvt år gammelt

Skundberg forklarer at fjøset bestod av en del som er fra 80-tallet, og en ny del som ble utbygd senest i 2020.

Det var den nye delen som raste søndag kveld.

– Nybygget er nesten totalskadd, konstaterer Skundberg.

– Hvordan kan noe slik ha skjedd?

– Det er vanskelig for meg å si. Jeg har mine mistanker, men det blir et voldsomt trøkk med så mye møkk. Det er derfor viktig at muren er solid konstruert. Den burde absolutt stå lenger enn 2,5 år.

Familien har varslet forsikringsselskapet, og bonden ser for seg at det kommer til å bli en sak mellom forsikringsselskapet og entreprenøren som har bygd den nye delen.

Den gamle delen står fortsatt for det meste uskadd, og bonden får heldigvis brukt mesteparten av fjøset fortsatt.

– Jeg er bare glad for at vi har fått sikret dyrene sånn at de har det bra.

– Men det mangler jo yttervegg på nedsida, så vinden kommer jo inn, legger han til.

Hele nedsida på fjøset mangler yttervegg. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Fremover har bonden en stor opprydningsjobb fremfor seg.

– Det blir et veldig arbeid. Det er jo betongelementer og møkk i både skogen og på veier. Det ser ikke ut.

Veterinæren legger til at han er veldig glad for at det ikke var noen menneskeliv som gikk tapt 1. påskedag.

– Det var skremmende å se at det var så store krefter. Det lå et stort betongelement langt utpå jordet, fraktet ut av møkka. Hvis det hadde vært barn på aking eller scooter, så kunne det gått liv uten for fjøset også.

– Uansett er det en stor dyrevelferdsmessig katastrofe.