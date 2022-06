Syns du det er dyrt for leiebil i Norge? Det er «spinnvilt» ute i Europa

– Prisene har doblet og tredoblet seg i forhold til før korona, forteller Stig Bergskaug.

Som mange nordmenn har han tenkt seg utenlands i sommer.

Om en uke går turen til Frankrike. Der møtes han av leiebilpriser ulikt noe han har opplevd før.

– Jeg har leid bil hvert år i Frankrike og Italia i 20 år, med unntak for 2020 og 2021 - og vet en del om prisnivået.

Stig Bergskaug reiser ofte til Frankrike på sommeren og vet mye om leiebilprisene.

– Tidligere kunne jeg leie en liten SUV for 300 kroner per døgn. Nå koster det 600-900 per døgn, forteller han.

En annen som merker at prisene har gått opp, er Ottar Skjelvik.

Han leide bil i Italia for to uker siden. Det kostet han 775 euro for knappe fem døgn.

– Det er mye mer enn jeg har vært vant til tidligere år.

– Jeg undersøkte også muligheten for å leie bil to uker i slutten av august, men fant ut at 1600-1800 euro er for mye. Så da blir det tog denne sommeren!

Har ikke sett disse prisene før

Camilla Valdem Pigere er innkjøpssjef hos reisebyrået Berg Hansen.

– Det å leie bil ute i Europa koster nå en formue. Det er helt spinnvilt. Det er priser vi ikke har sett maken til før, forteller Pigere.

På spørsmål om hvilke land som utpeker seg, sier hun at lista er lang.

Tyskland. Danmark. Storbritannia. Italia. Nederland. Frankrike. Italia. Spania. Belgia. Canada. Dette bare for å nevne noen.

– Det er prisøkning på 30–50 prosent mot fjoråret.

Hun fikk med seg NRKs forrige sak om at det begynner å bli dyrt å leie bil i Norge.

I forhold til prisøkningen i andre land, kommer ikke Norge så verst ut.

– Norge er blant de laveste.

I deres systemer er det en økning på snittpris på 15 prosent her til lands.

– Det finnes noen få land som ikke ser den samme økningen som resten.

Lang leveringstid på nye biler

Så hvordan kan dette ha seg?

Pigere peker på pandemien.

Da pandemien traff og vi alle reiste mindre, løste bilselskapene det ved å nedskalere.

– Man nedskalerte ved å ikke lease nye når gamle leasingavtaler gikk ut. Dermed ble det en naturlig nedskalering.

Nå er utfordringen at det tar tid å øke parken igjen.

De stiller seg nemlig i rekken av alle andre som skal kjøpe nye biler.

– Leveringstiden på nye biler er lengre enn noen gang.

Det skyldes pandemien.

Camilla Valdem Pigere er innkjøpssjef hos reisebyrået Berg Hansen. Foto: Privat

Fabrikker i Kina som produserer tekniske microchipper som skal inn i nye biler ble stengt ned under pandemien. Mange er ikke kommet ordentlig i gang igjen.

– Dermed står millioner av biler i produksjon som ikke blir ferdig fordi de mangler deler. Det gjør at leiebilene ikke får tak i biler.

Og hva skjer når etterspørselen er langt større enn tilbudet?

Jo – da går logisk nok prisene i taket.

– Etterspørselen er kjempestor. Samtidig som tilbudet ikke er der.

Har du planer om å leie leiebil i sommer? Ja Nei Usikker Har allerede booket leiebil Vis resultat

De nye prisene er kommet for å bli

De som gleder seg til at prisene skal gå ned igjen i fremtiden, kan bli skuffet.

– Prisnivået vil nok gå noe ned når leiebilfirmaene får økt bilparken. Men vil nok stabilisere seg på ett høyere nivå enn vi har sett tidligere.

Så da er spørsmålet:

Har eksperten noen tips til hva man kan gjøre for å sikre seg best mulig pris i sommer?

Pigere har noen punkter:

Book så tidlig som mulig

Ikke overraskende, men som med flybilletter gjelder det å være tidlig ute.

– Det er det enkle tipset.

Men nå er jo sommeren snart her, og man er kanskje allerede sent ute.

Hva gjør man da?

Fleksibilitet er gull

Er du fleksibel med datoene og/eller stedet for å hente og levere bilen, kan det være penger å spare.

Og ikke gå i fella med å booke via lugubre tredjeparter!

Oftest er det billigst å booke direkte hos utleieren, eller via seriøse reisebyråer.

– Har du et lojalitetskort i tillegg, kan det være penger å spare.

Sjekk avtalen som gjelder via jobb

Noen arbeidsgivere, spesielt de større som leier mye bil, har gunstige avtaler med leiebilselskapene.

Her kan det potensielt være alt fra noen få hundre til mange tusen kroner å spare.

Alt etter som.

Det vil si: Det første du må sjekke er hva slags policy arbeidsgiveren har.

Det er ikke alle som tillater at man benytter avtaleprisene på fritidsreiser.

– Det er i alle fall lurt å ta en sjekk på det! I høyeste grad. Vi har mange kunder. Noen sier at det er OK, mens andre sier nei.

Et gode man får tilgang til via arbeidsgiver, skal det skattes av.

Så her er det uansett viktig at man er klar over skattereglene.

– Det var en sak for noen år siden om bruk av poeng opptjent via jobbreiser, til private formål. Det er det samme regelverket, sier hun.

NRK har også vært i kontakt med Avis med spørsmål om hvordan de opplever situasjonen ute i verden nå. De sier de ikke ønsker å kommentere dette.