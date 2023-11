Sylvi Listhaug: – Sykehusprosessen i Helse Nord må stoppes

I kveld er det fakkeltog i flere nordlandskommuner for å bevare akutt- og fødetilbudet ved sykehusene i Lofoten og Narvik.

– Sykehusprosessen i Helse Nord må stoppes, mener Frp-leder Sylvi Listhaug, som besøkte Lofoten i dag.

Helse Nord jobber for tiden med kuttplaner for sykehusene i Nord-Norge. En arbeidsgruppe har foreslått å gå fra to til ett akuttsykehus på Helgeland, degradere Lofoten sykehus til et distriktsmedisinsk senter og fjerne akuttilbudet på Narvik sykehus.

I ettermiddag og kveld er det fakkeltog både på Stokmarknes og i Narvik.

Og Frp-leder Sylvi Listhaug har i dag møtt ansatte ved sykehuset i Lofoten.

– Jeg forventer å få god informasjon om hvordan de ansatte opplever det som nå skjer. Jeg vet at det er veldig mye uro rundt dette, og det forstår jeg. Helse er jo det aller viktigste. At vi er trygge både på at vi selv får hjelp når vi trenger det, og at de vi er glade i får det.

Hun sier Frp vil legge fram forslag for Stortinget om å stoppe prosessen i Helse Nord.

– Vi kommer til å fremme forslag om å stanse prosessen med å legge ned akutt- og fødetilbud. Det tar vi initiativ til på Stortinget nå. Og få med oss et flertall på det, slik at den uroen som er her og andre steder i nord, skal legge seg før vi kommer til jul.