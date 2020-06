Debatten om vindkraftutbygging blir nok en gang tema i Stortinget.

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson tok i mai til orde for å stanse utbygging av vindkraftanlegg som har endt i retten.

Sylvi Listhaug vil ha svar fra regjeringen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Nå ber Sylvi Listhaug om svar på hvilke roller ansatte i selskaper som jobber med utredning av vindkraft, kan ha.

– Tilliten mellom lokalbefolkning, utbyggere og myndighetene er tynnslitt i saker hvor det er konflikt rundt utbygging av vindkraftanlegg rundt om i landet. Derfor er det avgjørende at prosessene er ryddige, åpne og har legitimitet, sier Listhaug.

Veien fram til vindkraftutbygging Ekspandér faktaboks Alle planer om vindkraftverk i Norge må gjennom en grundig saksbehandling, før de blir vedtatt eller får avslag. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er konsesjonsmyndighet, mens Olje- og energidepartementet er klageinnstans. Prosessen er slik: Trinn 1 - melding: Alle vindkraftsaker der installert effekt vil overstige 10 MW skal meldes etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Trinn 2 - konsekvensutredning: Etter høring av meldingen fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-program). KU-programmet beskriver hvilke temaer som tiltakshaver skal utrede nærmere. Trinn 3 - søknad: Dersom tiltakshaver velger å gå videre med prosjektet, skal søknad og gjennomførte konsekvensutredninger sendes til NVE for behandling. Trinn 4 -vedtak: På bakgrunn av søknad, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft vurderer NVE saken helhetlig, og fatter vedtak. Trinn 5 - klagebehandling: Vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket etter vurdering av klagene, oversendes saken til Olje- og energidepartementet for endelig behandling. Trinn 6 - oppfølging av konsesjon: Før tiltakshaver kan starte byggingen må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet. (Kilde: NVE)

Vil ha klarhet

Bakgrunnen er NRKs sak om Heikki Holmås. Den tidligere SV-statsråden leder vindkraftseksjonen i Multiconsult og har samtidig styreverv i Norwea.

Interesse- og bransjeorganisasjon jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Organisasjonen har flere store vindkraftselskaper på medlemslista.

Listhaug tar nå saken til Stortinget og vil ha svar fra olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Jeg vil stille statsråden et skriftlig spørsmål hvor jeg skal ha klarhet i hvordan regjeringen vurderer dette når disse sakene er så betente, sier Listhaug.

Fikk kritikk

Det er steile fronter i debatten om vindkraft og saken splitter lokalbefolkningen i flere kommuner i Norge.

Både i Vefsn i Nordland og på Haramsøy i Møre og Romsdal har politiet grepet inn mot aksjonister. Begge stedene har aksjonistene forsøkt å stanse anleggsarbeidet.

De to vindkraftprosjektene har fått grønt lys av myndighetene, etter at naturkonsekvensene har blitt utredet og vært på høring.

Multiconsult er et av selskapene som har bidratt i den viktige kunnskapsinnhentingen.

Mener statsråden det er problematisk at konsulentselskapene som bistår med å lage uavhengige konsekvensutredninger er medlem i samme organisasjon som vindkraftselskapene, og hvordan vurderer statsråden Heikki Holmås sin habilitet? Spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) til olje- og energiministeren

Jusprofessor Markus Hoel Lie mener det kan hende Heikki Holmås har en dobbeltrolle i forbindelse med vindkraftutvikling i Norge.

– Det blir jo et åpenbart problem hvis du på den ene siden skal lage en upartisk konsekvensutredning, og på den andre siden jobber for å fremme denne typen kraftutbygging.

– Ikke uvanlig

Multiconsult mener selv det er uproblematisk at ansatte har ulike roller, så lenge de er oppmerksom på det.

– Det er ikke uvanlig at personer sitter i ulike roller som beskrevet her i vår bransje. Det som er viktig er at de personene kjenner ansvaret det innebærer å ha en sånn dobbeltrolle. Så lenge de gjør det vurderer ikke Multiconsult det som noe uhensiktsmessig, sa kommunikasjonsleder Gaute Christensen i selskapet forrige uke.

Han understreker samtidig at det ikke er deres vindkraftseksjon som utreder naturkonsekvenser i forbindelse med vindkraftutbygging. Det gjøres av deres naturressursseksjoner.

Da demonstrantene ville hindre et helikopter å lande, oppsto en konfrontasjon. Eolus Vind sier de ville unngå en livsfarlig situasjon.