Vi vil med dette gjøre oppmerksom på at vi er svært bekymret for bemanningen generelt og med tanke på sommerferieavviklingen i år spesielt.

Bemanningen har vært marginal over år, og vi er nå i en situasjon som ikke kan betegnes som annet enn en varslet krise. Den er ikke forårsaket av Covid-19 epidemien, men pandemien har gjort at svært mange sykepleiere som har stått i en belastende arbeidssituasjon over lang tid, nå må fortsette å levere en ekstrainnsats for å opprettholde faglig forsvarlige helsetjenester over sommeren. Det innbefatter omdisponeringer, overtid, ekstrahelger, tre- og firedeltdelt ferieavvikling, og lange vakter. Drøftinger og enighet med tillitsvalgte har dratt ut i tid, hvilket har forårsaket stor uforutsigbarhet for ansatte. Tillitsvalgte har vært involvert tidlig i større grad noen steder enn andre, men utfordringene i forhold til bemanning er i hovedsak de samme.



Turnuser over sommeren er mangelfulle mange steder og baserer seg på at ansatte tar på seg ekstraarbeid. Det er ikke tatt høyde for at ansatte ikke klarer mer, eller blir syke. Turnuser uten dekning kan ikke underskrives av våre tillitsvalgte. Tillitsvalgte skal påse at turnuser er utformet etter gjeldende lov og avtaleverk, og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for tilstrekkelig bemanning, samt ivareta hensynet til den enkelte ansattes helse og sikkerhet. Ingen av våre tillitsvalgte kan skrive under på slike turnuser, og i tilfelle konsekvenser og avvik, må dette bæres av arbeidsgiver. Det må også tas i betraktning at tilgangen på vikarer i sommer er sterkt begrenset som følge av Corona, og vil medføre ekstra utfordringer i tilfelle sykefravær o.l.



Vi vil også gjøre oppmerksom på frustrasjonen og resignasjonen fra våre medlemmer er stor, og at vi har fått flere henvendelser om sykepleiere som ønsker å skifte yrke. Det kan vi ikke leve med, med en så stor og utfordrende mangel det er på sykepleierkompetanse i forveien.



Det er ikke lengre akseptabelt å basere sykehusdrift på sykepleieres samvittighet som etter hvert tærer på både helse, fritid og familieliv. Helse Nord må nå ta grep før vi ender i en situasjon vi ikke kommer oss ut av igjen, og sikre både tilbud og sikkerhet for pasientene, samt helsemessige hensyn til sykepleierne. Det forventes at Helse Nord innser alvoret i situasjonen, og forbereder tiltak med tanke på rekruttering og forsvarlig bemanning, samt tiltak for å beholde sterkt belastede sykepleiere.



Med vennlig hilsen



Gjertrud Krokaa (Fylkesleder NSF Nordland), Hanne-Marit Bergland (Fylkesleder NSF Troms), Elin Holmgren (Fylkesleder NSF Finnmark)

Sissel Alterskjær (Konserntillitsvalgt UNIO), Mai-Britt Martinsen (Foretakstillitsvalgt UNN), Johnny Jensen (Foretakstillitsvalgt Nordlandssykehuset)



Kicki Eriksson Nytun (Foretakstillitsvalgt Finnmarkssykehuset), Dag Christian Lorentzen Johansen (Foretakstillitsvalgt Helgelandssykehuset)