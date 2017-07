Sykepleier tiltalt for seksuelle overgrep: – Ingen formildende omstendigheter

– Dette handler om en urovekkende kynisk helsearbeider som har utnyttet en sårbar gruppe, sa aktor Alf-Anton Røst under sin sluttprosedyre.

Aktor mener tiltalte har handlet grovt uaktsomt og må straffes etter alle tiltalepunkter og få maksimal straffeutmåling. Strafferammen for tiltalen er inntil seks år fengsel.

Den tidligere psykiatriske sykepleieren i 50-årene er tiltalt for seksuelle overgrep mot to kvinner. Ifølge tiltalen skjedde overgrepene da mannen jobbet som psykiatrisk sykepleier i en Salten-kommune og en del av jobben hans var å følge opp disse kvinnene.

Tiltalte har kun erkjent skyld for tiltalepunktene som gjelder én av de to kvinnene.

– Her er det ingen formildende omstendigheter. Det betyr noe for fornærmede personlig at den tiltalte har beklaget, men det bør ikke få formildende effekt i form av lavere erstatning, sa bistandsadvokat Ingrid Holm Ellingsen.

Hun ber om erstatning opp mot 200.00 kroner til hver av de to fornærmede kvinnene. Bistandsadvokaten la i sin prosedyre frem at en av de fornærmede blir redd bare hun ser biler med kommunens logo.

Mannen er også tiltalt for å ha opptrådt uforsvarlig overfor en tredje pasient.

– Enkeltstående tilfelle

– Den tiltalte har erkjent å ha hatt seksuell omgang med én av de fornærmede. Han er også enig i at han med dette har brutt straffebudet om å oppnå seksuell kontakt gjennom misbruk av sin stilling. Han har også erkjent straffskyld for brudd på helsepersonelloven, sier tiltaltes forsvarer Finn Ove Smith.

Forsvarer og tiltalte mener likevel at dette er et enkeltstående tilfelle, og ikke handler om en mann som kynisk benytter seg av enhver mulighet til å oppnå seksuell omgang, sa forsvareren til NRK tidligere denne uken.

NRK oppdaterer saken