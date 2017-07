Sykepleier dømt til tre års fengsel for pasientsex

Den 59 år gamle mannen arbeidet som psykiatrisk sykepleier da han skal ha hatt sex med to pasienter som han hadde oppfølgingsansvar for. Han dømmes for brudd på helsepersonelloven, for å ha unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med den faglige forsvarligheten som forventes, skriver Avisa Nordland.

– Misbrukte sin stilling

I dommen heter det at tiltalte misbrukte sin stilling og skaffet seg seksuell omgang ved å misbruke fornærmedes avhengighets- og tillitsforhold til ham. En av de fornærmede kvinnene er lettere psykisk utviklingshemmet, den andre har psykiske lidelser.

59-åringen, som ikke lenger har autorisasjon som sykepleier, er dømt til å betale erstatning til de to kvinnene på 200.000 og 100.000 kroner.

Vil bli anket

Mannen fra Bodø frikjennes for å ha unnlatt å varsle om at en kvinne han hadde oppfølgingsansvar for var i stadig dårligere helsetilstand. Hun ble senere funnet død.

– Han er overrasket over at retten har funnet ham skyldig i seksuell omgang med fornærmede nummer to. Dette er ikke noe han kjenner seg igjen i, og noe han fullstendig avviser å ha begått, sier tiltales forsvarer Finn Ove Smith til avisen.

– På grunn av det vi mener er uriktig, vil deler av dommen bli påanket. Det vil også straffeutmålingen bli, fortsetter han.