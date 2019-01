Avviser krav om ny høring

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdóttir i Helgelandssykehuset mener det ikke finnes grunnlag for en ny høringsrunde om rapporten fra den uavhengige ressursgruppa for nytt sykehus på Helgeland. Det svarer Gunnlaugsdóttir til et brev signert rådmennene i Alstahaug og Vefsn, skriver avisa Vefsn No.