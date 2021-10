Det vises til henvendelser fra ulike medier knyttet til en konkret sak publisert på Facebook vedr. en pasient med nylig diagnostisert tykktarmskreft med ønske om en kommentar fra Helse Nord RHF. Å få en alvorlig kreftdiagnose er selvsagt svært krevende, ikke minst det å vente på nødvendig operasjon. Helse Nord ønsker å forsikre om at pasienter med tarmkreft er i et system som skal prioritere og håndtere dette på en god og trygg måte. Samtidig erkjenner vi at vi har for lange ventetider på oppfølging av flere kreftpakkeforløp. Det må vi endre, og det er tett dialog mellom Helse Nord RHF og helseforetakene i nord knyttet til dette. Med hensyn til lengre ventetider har Nordlandssykehuset gått gjennom ventetiden for tarmkreftpasientene henvist til dem. De fleste av de pasientene som ikke får behandling innen anbefalt frist, venter få dager ut over det som er anbefalt. Dermed er det lite risiko for at det har betydning for prognosen, men det er selvsagt forståelig at det å vente oppleves å være belastende både for pasient og pårørende. Pasientene får i tillegg individuell vurdering av hastegrad. Det er likevel ikke godt nok at pasienter venter lengre enn anbefalt, og det er uten tvil en belastning for pasientene når ventetiden skaper usikkerhet. I sykehusene jobbes det grundig for å få ned ventetiden for denne pasientgruppen. Informasjon til pasienter om prognose og videre behandlingsforløp er svært viktig for å redusere usikkerhet. Helse Nord og Helgelandssykehuset venter nå på den endelige rapporten fra Helsetilsynet. Helgelandssykehuset ønsker ikke gjenoppta denne aktiviteten før rapporten foreligger og har også jobbet med ulike kvalitetssikringsprosjekter gjennom 2021 med et felles fagmiljø uavhengig av lokalisering. Når Helsetilsynets rapport kommer vil vi i dialog ta arbeidet videre. Det regionale helseforetaket vil ta stilling til en mulig tilbakeføring av tarmkreftkirurgiaktiviteten til Helgelandssykehuset når et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag tilsier det. Alle kirurgiske inngrep skal skje innenfor et kvalitetssystem som sammenholder egne resultat mot aksepterte kvalitetsnormer. Helsetilsynets foreløpige rapport reiser kritikk mot Helgelandssykehuset for mangel på systematisk oppfølging av egne kvalitetsdata. Den midlertidige flyttingen av tarmkreftoperasjonene til Nordlandssykehuset Bodø handlet om en samlet vurdering for behov for et tydelig, og forutsigbart behandlingstilbud, og trygghet for pasienter og pårørende. Helse Nord var klar over at en flytting av behandlingstilbudet til Nordlandssykehuset ville vekke reaksjoner. En helhetlig vurdering lå til grunn for dette.