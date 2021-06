Ole Osland i Vågan kommune ser utover Svolvær havn. Han er sjef for ei av landets mest forurensede havner.

Forurensningsloven slår fast at det er forurenseren selv som må betale for opprydningen. Men siden det er titusenvis av aktører som har forurenset gjennom mange år er det vanskelig å følge dette opp.

– Heldigvis nærmer det seg en løsning, sier Osland.

Startet for over 15 år siden

Arbeidet har pågått siden 2003 da Statens Forurensingstilsyn, SFT, varslet undersøkelser på 144 steder i Norge.

Siden startet regjeringen Stoltenberg arbeidet med å få ryddet opp.

17 havne- og fjordområder ble prioritert, men Svolvær havn var ikke blant disse.

Totalt ble det satt av 102 millioner kroner til undersøkelser og oppryddingstiltak rundt om kring i landet.

Idyll på overflaten - ikke så pent på havbunnen. Svolvær havn i vinterskrud et et fint syn, så lenge man ikke tenker over hva som er i sandbunnen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Likevel har det vært en kjent sak at havbunnen i Svolvær havn er svært forurenset. De siste anslagene viser at nesten 160.000 kubikkmeter masse må flyttes og sikres.

– Det er en del, ja, sier Ole Osland.

NRK utfordrer ham på å gi et forståelig bilde på hvor mye dette er.

– En stor lastebil har plass til omlag 17-18 kubikk. Tar vi utgangspunkt det største målet, må det 8.888 lastebillass til for å flytte massene, sier han og legger til:

– Det vil si en bil i timen, hver time, hele året – inkludert helligdager og natt. Heldigvis skal det flyttes med lekter, sier havnesjefen og ler.

Miljøgifter Ekspandér faktaboks Sjøområdene som er forurenset, har i hovedsak disse miljøgiftene representert: PAH - forkortelse for polysykliske aromatiske hydrokarboner. PAH inkluderer flere hundre forskjellige stoffer med ulike egenskaper. PCB - Polyklorerte bifenyler er betegnelsen på en gruppe klorholdige stoffer som har lang nedbrytningstid i naturen. Nedbrytningen går så langsomt at vi får en opphopning i næringskjeden- i dyr og mennesker. TBH - Tri-butyltinn, et stoff som siden 2003 er forbudt å bruke, men som historisk sett har blitt brukt i bunnstoff på skip og i treimpregneringsmidler for å hindre begroing og råte. Metaller som kvikksølv, bly, sink og andre tungløselige metaller er også funnet.

Uklart når oppryddingen kan starte

Men foreløpig er det ikke satt noe startdato for arbeidet. Årsaken til det er blant annet økonomi.

I femten år har kommune, stat og Statsforvalteren snakket og diskutert, men ingen har kommet opp med en finansieringsplan.

Det bekymrer verftsindustrien, for de har bidratt med sin del av forurensingen - men det skjedde i ei tid hvor det ikke var noen lover eller regler mot utslipp.

– Her har vi bygd en avstengningsport, og her pumpes spylevannet ut før det filtreres, sier Marius Løken.

Han er daglig leder på Skarvik AS i Svolvær. Bedriften har tatt båter på land siden midten av 30-tallet. De siste årene har de investert over ti millioner kroner i tiltak for å unngå utslipp.

Nullutslipp i dag

I dag har Skarvik tre måter å få båtene opp. Enten den tradisjonelle slippen hvor båten settes på ei kybbe og dras i land. Eller i en tørrdokk hvor båten kommer inn, dørene lukkes og vannet pumpes ut. Og den siste som akkurat nå er under bygging; et heiseanlegg som kan ta relativt store båter opp på kai.

– Når vi nå bygger, kan vi legge avrenningsrister, pumper og filtre inn i konstruksjonen sier Løken.

– Men da vi fikk påleggene på den tradisjonelle slippen, måtte vi nærmest bygge og finne opp systemet selv. Dette er ikke hyllevare, sier han.

I en rapport som verftet har laget, dokumenteres null utslipp til sjø fra tørrdokken etter rengjøring av en båt i 2018, men de oppsamlede malingsrestene utgjorde 12 fat – eller 2800 kilo. Fra en enkelt båt.

Det sier seg selv at samtlige verft rundt havna i tidligere år har bidratt til dagens forurensing. Men de er ikke alene.

Staten må ta regningen

– Vi har tatt det opp med staten, og mener at det er mange som er medansvarlig for hva som er på bunnen i dag. Eksempelvis ligger det et stort vrak av et fryseskip rett utenfor her, forteller Løken.

– Det ble bombet av engelskmenn under krigen. De bombet oljetanker. I tillegg har titusenvis av fiskere har vært her med båter opp gjennom tidene. Det er uhyre vanskelig å peke på en enkelt forurenser, og derfor mener vi at det er staten som må ta hovedansvaret her, sier Løken.

Havnesjef Osland er enig i at dette er et felles ansvar, men foreløpig er det ikke endelig avgjort hvem som får regninga.