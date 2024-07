Saken oppsummert Et eldre ektepar i Nordland ble truet av omreisende håndverkere som prøvde å svindle dem.

Håndverkerne tilbød tjenester til en pris, men presset deretter kundene for mer penger når arbeidet var ferdig. Betalingene ble gjort til kontoer som ikke tilhørte firmaet.

Politiet etterforsker saken og er i dialog med andre politidistrikter, da de tror dette ikke bare skjer i Nordland.

Politiet advarer folk mot å bruke ukjente firmaer og anbefaler blant annet å sjekke om firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene.

Ingen personer er foreløpig pågrepet i saken.

– Vi er i dialog med andre politidistrikt om denne saken. Det er all grunn til å tro at dette ikke bare skjer i Nordland, forteller Geir Nordkil, leder for avsnitt for økonomi, miljø og arbeidskriminalitet i Norland.

Nylig startet de etterforskning av omreisende håndverkere mistenkt for bedrageri eller grovt bedrageri etter at de skal ha prøvd å svindle et eldre ektepar.

– Det handler om eldre personer her i fylket som har blitt opp oppsøkt av omreisende håndverkere som tilbyr seg å utføre oppdrag på huset, forteller Nordkil.

Håndverkerne har blant annet med seg en brosjyre der de lister opp hvilke tjenester de tilbyr, i tillegg til å ramse opp kjente leverandører de visstnok benytter.

Svindlerne deler ut denne brosjyren når de ringer på hos folk. Foto: Politiet

– Håndverkerne tilbyr en pris for arbeidet. Når de er ferdige begynner de å presse kundene for mer penger, forteller Nordkil.

– Pengene blir også betalt inn på kontoer som ikke tilhørte firmaet.

Dette er et velkjent problem for politiet, særlig om sommeren. I Steinkjer hevder en eldre kvinne at hun ble svindlet av håndverkere som kom på døra.

I tillegg til å ha prøvd å presse kundene for mer penger, etterforsker politiet andre lovbrudd.

Politiets råd for ikke å bli svindlet

– Det kan jo hende at disse firmaene ikke betaler skatt og moms. I tillegg er det all grunn til å stille spørsmål ved om arbeidsvilkårene til de ansatte er som de skal være, sier Nordkil.

Saken er fortsatt under etterforskning og ingen personer er foreløpig pågrepet.

Geir Nordkil har klare oppfordringer til folk som får besøk av håndverkere denne sommeren.

– Først og fremst anbefaler vi å bruke firma du er kjent med. Er det snakk om et firma du ikke har brukt tidligere, anbefaler vi å sjekke om firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene, sier Nordkil.

– Videre er det viktig å få en kontrakt og faktura, og kontroller at eventuelle innbetalinger går til en konto som tilhører firmaet.

Og skulle håndverkerne prøve å kreve mer penger enn avtalt eller lignende, oppfordrer Nordkil at du tar kontakt med politiet.