Mandag var de nordiske utenriksministerne samlet i Bodø. Her ble også Sverige og Finlands Nato-søknad en del av diskusjonene.

Samtidig har «høytstående diplomater» fra Tyrkia, Sverige og Finland møttes i den belgiske hovedstaden Brussel for å forsøke å finne en løsning på konflikten dem imellom.

Tyrkia har som det eneste medlemslandet i Nato sagt at de ikke vil godta Nato-søknadene til Sverige og Finland.

– Det pågår intensive og konstruktive forhandlinger. Så selv om vi ikke kommer i mål, så håper jeg at vi skal komme videre under møtet i Madrid, sier Sveriges utenriksminister Ann Linde til NRK.

Hun peker på at Sverige og Finland har tatt det hun omtaler som «mange konstruktive steg».

– Vi erkjenner at Tyrkia har relevant uro for terrorangrep. Nå har vi hatt mange møter, og vi kommer også til å ha møter under toppmøtet på høyeste nivå.

Tyrkia har lagt fram en rekke krav for at tyrkerne skal kunne godta svensk og finsk Nato-medlemskap. Tyrkia hevder blant annet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderparti (PKK) og den kurdiske militærstyrken i Syria, YPG.

– Er du optimist før møtet i Madrid?

– Jeg er realist, svarer Linde.

Ikke siste frist

Tyrkia ser ikke Nato-toppmøtet i Spania som en siste frist for å finne en løsning på Sverige og Finlands søknader om medlemskap.

– Nato-toppmøtet i Madrid er ingen tidsfrist, så våre forhandlinger fortsetter, sa president Recep Tayyip Erdogans utenrikspolitiske rådgiver Ibrahim Kalin i forrige uke, ifølge AFP.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt, mener det ville vært en fordel å komme til enighet nå.

– Jeg håper vi kan finne fram til en felles løsning. Det vil også være Tyrkias interesse at vi styrker vår sikkerhet i denne delen av verden. Det vil være en fordel for hele Nato. Hvis vi ikke blir enig, forhandler vi videre, sier hun.

Går hånd i hånd

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto er klar på at de går hånd i hånd med Sverige.

– For øyeblikket gjør vi det. Sverige og Finland har et historisk samarbeid om forsvar. Vi har forskjellige styrker, og sammen kan vi være en sterk komponent i Natos sikkerhet, sier han.

– Er du optimist?

– Vi har sett mange ting endre seg raskt. Så jeg vil ikke forutsi hvilke vedtak som blir fattet. Men generelt er det viktig for Nato å vise samhold i denne beslutningen når det er en krig i Europa.

– Hvordan har samtalene med Tyrkia vært?

– Vi har hatt flere viktige møter. Og jeg mener vi har adressert Tyrkias bekymringer. Men det er for tidlig å si hva utfallet blir.

Får egen sesjon

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at alliansen tar Tyrkias sikkerhetsbekymringer på alvor.

– Ingen land har lidd mer under terrorisme enn Tyrkia, inkludert alvorlige angrep utført av terrororganisasjonen PKK, sier Stoltenberg under en pressekonferanse mandag kveld.

Han bekreftet også opplysninger om at en egen sesjon vil vies kontraterrorisme under Natos toppmøte i Madrid.

Tirsdag har Stoltenberg invitert til nok et møte, denne gangen mellom Andersson, Erdogan og Finlands president Sauli Niinistö, i Madrid.

– Jeg er veldig forsiktig med å love noe. Når mange land er involvert er det ikke mulig å si hva som blir utfallet. Samtidig er det veldig bra at vi har intense samtaler. Vi jobber det vi kan for å få til en løsning, sier Nato-sjefen til NRK om prosessen.