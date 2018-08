Sverige har fått nytt høyeste punkt etter rekordvarme

Har du hørt om nordmannen, dansken og svensken som diskuterte hvem som hadde høyest fjell? Dansken tenkte seg godt om, men bestemte seg for å trekke seg fra diskusjonen. Nordmannen fant stolt frem et bilde fra forrige fjelltur og viste frem Galdhøpiggen.

Etter noen sekunder trekker svensken på skuldrene og sier: «Jag vet inte. Kebnekaise var störst för en vecka sen. Sedan blev det Ramberget, sen Billingen. Vi byter lite på det.»

Det kunne vært en morsom svenskevits, men har nå blitt realitet hos våre naboer. Og er egentlig ikke noe å spøke med. Fram til søndag var den sørlige spissen av Kebnekaise Sveriges høyeste punkt. Det er den ikke lenger.

Årsak? Den har rett og slett smeltet bort. Dermed har den nordlige spissen av fjellet tatt over som rekordholder.

Det melder SVT.

Har sterk verdi

Søndagens målinger viser at sydspissen på fjellet er 50 centimeter lavere enn nordspissen, der mye av isen på sydspissen har smeltet.

Disse målingene har pågått siden 1880. Årets juli var den varmeste julimåneden i Sverige på over 260 år. Det utgjør en forskjell ifølge eksperten, som er bekymret.

– At Sveriges høyeste topp smelter, har en sterk symbolsk verdi. Betydningen av miljøet kan ikke være så stor at en topp er høyere enn den andre, men dette betyr at isbreene smelter ned, og det er selvfølgelig viktig, sier Per Holmlund til den svenske statskanalen.

Holmlund er professor i glasiologi. Sammen med sønnen har han gjort målinger av de to toppene med vinkelinstrumenter og avstandsmålere.

Blir til en vandretittel

Tøffe klimaspørsmål til side – Sverige har nå i realiteten to potensielle topper som vil veksle mellom å være høyeste punkt.

Alt etter om det er sommer og vinter.

Per Holmlund sier videre til SVT at sydspissen selvfølgelig vil vokse opp hvis det snør mye om vinteren, men at nordspissen sannsynligvis vil være høyest på sommeren.

Dette kan ifølge Holmlund bli problematisk for turistnæringen i nabolandet vårt.

– Nordtoppen er vanskeligere å klatre, noe som betyr større risiko for turgåere som er der for å klatre Sveriges høyeste fjell, så er det selvfølgelig ikke like vakker som South Peak, sier han.

Var størst for fem dager siden

Ifølge SVT var sydspissen av fjellet fremdeles størst den 1. august.

Det var imidlertid bare med 20 centimeter. Issmeltingen har med andre ord vært omfattende.

Gunhild Ninis Rosqvist, professor i geografi hos Stockholms universitet, forteller til kanalen at isbreen på sydtoppen har smeltet med i gjennomsnitt en meter per år de siste 20 årene.

For ikke lenge siden meldte NRK om at 40 turgåere måtte reddes ned fra det svenske fjellet.