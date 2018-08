Sverige fikk nytt høyeste punkt – det samme har skjedd i Norge tidligere

I går ble det klart at Sveriges høyeste punkt ikke lenger var sydspissen av Kebnekaise, men nordspissen, etter at store deler av isbreen på sydspissen har smeltet.

Direktør i Kartverket, Per Erik Opseth, forklarer at det også har vært slik i Norge – at Galdhøpiggen ikke alltid har vært høyeste punkt.

Per Erik Opseth er direktør for geodesidivisjonen i Kartverket. Foto: Eivind Molde / NRK

– Galdhøpiggen er i dag Norges høyeste fjell, med sine 2469 meter over havet. Men i 1965 var Glittertinden registrert som det høyeste, med 2472 meter over havet, forteller han.

– Harde fakta

Ifølge Opseth regner Kartverket med isen som en del av terrenget når de måler høyden på fjell.

– Glittertinden har skrumpet betydelig inn, og har over flere år gått fra å være høyeste punkt til å bli betydelig lavere enn Galdhøpiggen. Vi snakker helt klart om betydelige mengder med is som er borte.

Han forteller at det er stor interesse rundt temaet og spørsmålet «Hvilken fjelltopp er høyest?», og tror definisjonen på Kebnekaises høyde vil variere med tiden, ettersom isen kommer og går.

– Det er naturlig når to konkurrerende fjelltopper i Sverige er så tette som de er. Det er mange par interesserte øyne fra mange hold som følger med de to toppene som ligger så nært hverandre.

– Hva tenker du om målingene?

– Jeg synes det er fascinerende at terrenget endrer seg når klimaendringene står på. Det er slik det er. Det er trist å se på, men det er harde fakta.

I dag er Glittertinden 2457 meter. Fjellets høyeste punkt er cirka 15 meter lavere enn for 50 år siden.

– Raskere nedgang etter årtusenskiftet

Glasiolog og isbreekspert Hallgeir Elvehøy i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, forklarer at breene har smeltet mer gjennom sommerne enn tilveksten de har fått gjennom vinteren de siste årene.

Hallgeir Elvehøy i NVE sammenligner sommeren 2018 med sommeren 2014. Foto: Kaia Johnsen Viki / NRK

– Hvis vi ser på breene generelt, var det perioder spesielt på 1990-tallet der mange breer vokste på grunn av mye nedbør, men etter årtusenskiftet har breene minket veldig. Sommeren 2018 ligner egentlig veldig på 2014. Det var et år med mye smelting, og det er ikke så stor forskjell mellom juli 2014 og juli i år. I år har det spesielt i Sør-Norge også vært varmt både i mai og juni.

Glittertinden er kjent for den hvite «lua» med is på toppen, men hvis utviklingen fortsetter vil lua en gang smelte bort.

– Det blir et slags minnesmerke av det som en gang var. Glittertinden ser ikke ut slik den gjorde, og det er ikke det eneste. Flere fjell i Norge er i samme situasjon.