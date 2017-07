Svensker har sittet fast i fjellet i fem timer: – De er kalde og våte

Klokken 08.45 fikk politiet beskjed via Hovedredningssentralen om at to svenske statsborgere hadde gått seg fast på ei fjellhylle på fjellet Vågakallen i Vågan kommune i Lofoten. Klatrerne har vært værfaste i drøye 5 timer og det er ingen ting som tyder på at været kommer til å bedre seg de neste timene.

– Tåka har tetnet til mot toppen av fjellet. Klatrerne er kalde og våte, men de klarer seg, sier operasjonsleder Jon-Inge Moen i Nordland politidistrikt.

Politi og redningsmannskaper avventer situasjonen, og sier til NRK at de har vurdert sikkerheten til at de ikke velger å gå opp i terrenget. Et Sea King-helikopter har tidligere sirklet i området, men på grunn av tåke kan ikke helikopteret fly inn. Helikopteret står ifølge politiet klar til å rykke ut fra Bodø.

– De sitter fast på cirka 750 meter på den sørøstre siden av Vågakallen, men vi ønsker å få dem ned når de nå sitter fast, sier operasjonsleder Jon-Inge Moen i politiet til Lofotposten.

Har vært ute i ett døgn

Leder i Svolvær Alpine Redningsgruppe (SARG) Thommy Dahl Olsen sa tidligere i dag til NRK at tåka fremdeles ligger tett over fjellet.

– For litt siden var tåka nesten på bakkenivå, men nå har den lettet noe. Vi har nødt til å ha sikt før vi kan gå oppover, sier Dahl Olsen.

Han forteller at klatrerne har valgt ei vanskelig rute med en like vanskelig retur. Med de vanskelige forholdene vil det være farlig for redningsgruppen å ta seg opp slik det ser ut nå.

– De er helt på reserven på strøm og bruker ikke telefonene mer enn nødvendig. Klatrerne begynte klatringen klokken 14 i går ettermiddag. De sitter godt sikret på ei hylle, så det er ikke noe umiddelbar fare, sier Dahl Olsen.

Vanskelige værforhold

Sea King-helikopteret har flydd over, men værforholdene er de samme som tidligere og medfører at helikopteret ikke kan lande.

– Klatregruppen kommer seg heller ikke opp, så akkurat nå avventer vi til vi kan gjøre noe. Sea King returnerer til Bodø for refuel og drar så tilbake, sier operasjonslederen til NRK.

De to som sitter fast er svenske statsborgere og erfarne klatrere. Klatrerne har meldt til politiet at de begynner å gå tom for mat, og at de også er tynt kledd for været.

– De forsøker å holde varmen så godt de kan på ei fjellhylle, men er ved godt mot, sier Moen.