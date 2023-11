Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Svein Valle ble vigslet til ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme i en fullsatt Bodø domkirke, med Kong Harald til stede.

• Valle, som også er gitarist og låtskriver, har fått kallenavnet "rocke-biskop" og planlegger å fortsette med musikken selv som biskop.

• Valle hadde opprinnelig ingen planer om å bli biskop, men ble motivert av de menneskene han møtte gjennom jobben som domprost og fungerende biskop.

• Han ønsker å være en biskop som gir folk grunn til å komme til kirken, og legger vekt på fellesskap, håp og muligheten til å være seg selv.

• Preses Olav Fykse Tveit mener Valle vil inspirere mange til å være med i kirka, og roser hans pågangsmot, ledererfaringer og formidlingsevner.

Det var en fullsatt Bodø domkirke da Svein Valle ble vigslet til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.

Kongen var en av de fremmøtte da vigslingen av Valle ble holdt.

Også biskoper og andre prominente gjester fra inn- og utland hadde møtt fram for å delta på den høytidelige gudstjenesten.

Hans Majestet Kong Harald under vigslingen. Foto: David Engmo / NTB

– Dette synes jeg var helt fantastisk. Utrolig flott å få oppleve en full domkirke med all musikken, kor og med flotte taler, for så vidt inklusivt min egen. Det synes jeg ble veldig fint.

Det sier Valle til NRK like etter vigslingen.

Den nye «rocke-biskopen»

Den ferske biskopen har ikke bare drevet med salmesang. Han har også spilt i band, og er både gitarist og låtskriver.

Og selv om Valle blir biskop på fulltid, så kommer ikke gitaren til å bli lagt på hylla med det første.

– Blir du den nye «rocke-biskopen»?

– Ja, uten tvil. Det er artig med litt slike kallenavn. «Rocke-biskop» lever jeg godt med.

Valle forteller til NRK at han ønsker at kirka skal være et sted for volum, takt og ikke til å stikke under stol.

– Det blir litt volum. Det blir tøft. Rock er tøft, slik er det bare, så tror jeg at folk skal få slippe seg litt løs. Folk skal få spille på sine ulike instrumenter; de skal få være den de er, sier Valle og legger til:

– På den måten tror jeg vi fremstår bedre som kirke og trossamfunn.

– Aldri planlagt det

Svein Valle hadde aldri noen plan om å bli biskop, men det endret seg etter hvert som han ble domprost og fungerende biskop.

Alle de flotte folkene som Valle møtte gjennom jobben ble en stor motivasjon for Valle.

– Jeg har aldri planlagt det. Det bare ble slik. Jeg har ikke tenkt at det er biskop jeg kom til å bli, men det er klart når utfordringen kommer og kirka spør, så var det greit for meg å svare ja.

Biskop Svein Valle sammen med kona Inger Johanne Lindahl. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Valle ønsker å være en biskop som gir folk grunn til å komme til kirken.

– De grunnene er fellesskapet, håp og det å få lov til å være i en sammenheng der man kan være seg selv, komme som den man er og hvor man kan oppleve evangeliet.

– Budskapet om Jesus, som reiser oss opp og som er en gave til oss. Samtidig som det får lov til å være en oppgave for oss.

– Mange strenger å spille på

Preses, Olav Fykse Tveit, tror Svein Valle kommer til å bli en biskop som vil inspirere.

– Jeg tror han ønsker å være en biskop for alle. Jeg tror han vil bli en biskop som vil inspirere mange til å være med i kirka, både arbeid og virksomhet.

Tveit mener Valle er en biskop som har mye pågangsmot og gode ledererfaringer. Videre har Valle også en vilje til å lede, ifølge Tveit.

– Jeg tror han har mange strenger å spille på bokstavelig talt og i litt mer overført betydning som gjør at han kan få kontakt med mange ulike folk i ulike aldre.

Valle er en god formidler, og det er viktig når man skal formidle budskapet om Jesus Kristus, mener preses Olav Fykse Tveit.

– Når man skal formidle et godt budskap må vi bruke de evnene vi har og han har mange gode evner til det.

– Han er den første som snakker dialekten og som er født og oppvokst her. Og det gjør at han har en spesiell kvalifikasjon til å være biskop her.

Fakta om Svein Valle: Ekspander/minimer faktaboks Født: Bodø Alder: 57 Utdanning: Det teologiske menighetsfakultet og Høgskolen i Bodø Yrke: Domprost, fungerende biskop og påtroppende biskop i Sør-Hålogaland bispedømme Familie: Gift, og har tre voksne barn Tidligere jobber: Kretssekretær (KFUK-KFUM), sjømannsprest, kapellan, sokneprest, studentprest og domprost Interesser: Musikk, skogsdrift og hytteliv/båtliv.

– Folkelig kirkeleder

21. september ble Svein Valle ansatt som ny biskop. Utvelgelsen av den nye biskopen har vært en grundig prosess.

Etter forslag, nominasjon, presentasjon og rådgivende avstemming sto man igjen med tre kandidater til stillingen:

• Svein Valle

• Anne Bergljot Skoglund

• Hallgeir Elstad

Da Kirkerådet samlet seg for å finne ut av hvem som skulle få jobben den 21. september ble det klart at det ble Valle.

– Jeg er takknemlig for den tilliten jeg nå har fått, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Jeg tror på kirkas prosjekt om å formidle verdier, tro, håp og være en samfunnsaktør. Vi skal bety noe for folk i hele Nordland, sa Valle til NRK da han ble ansatt.

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder i Kirkerådet. Foto: CF-WESENBERG / CF-WESENBERG

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder i Kirkerådet, som tilsatte Valle som biskop.

– Svein Valle er en strategisk, visjonær og folkelig kirkeleder med evne til å motivere, inspirere og få ting til å skje, sa Raaum til NRK i september.