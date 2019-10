Det har vært mye rot i Evenes etter valget.

Først ble det kjent at det var oppdaget flere feil i valgresultatet. Valgstyret vedtok å telle stemmene på nytt.

Det endte med at valgstyret først ikke ville godkjenne kommunestyrevalget. Men så ombestemte ordføreren seg og ville godkjenne det likevel.

I morgen skal det ferske kommunestyret ha sitt første møte. Da skal det bestemmes om valgresultatet skal godkjennes, og hvem som stikker av med ordførerklubba.

NRK erfarer at alle partier med unntak av Senterpartiet, vil stemme for at kommunevalget i Evenes skal telles som gyldig. Det gir flertall for å godkjenne valgresultatet.

NRKs kartlegging viser også at ordførervervet kan gå til Senterpartiets Svein Nilsen – mot hans vilje.

Slik henger det sammen:

Vil stemme på Senterpartiets kandidat

Ap og Sp har sagt at de ønsker Terje Bartholsen fra Ap som ny ordfører i Evenes. Med de to partiene i ryggen har Bartholsen åtte av 17 stemmer i kommunestyret.

De resterende ni stemmene tilhører Evenes Tverrpolitiske Liste (ETL) og Høyre.

– Dette har vært en stor påkjenning, sier Jan Inge Yttervik om tiden etter valget. Han er førstekandidat i Evenes Tverrpolitiske Liste. Foto: privat

En stund så det ut til at det var hos dem flertallet lå, og at de ville fremme sine kandidater som ordfører og varaordfører. Men før helga trakk to av Høyres representanter seg. Og da glapp flertallet.

Førstekandidat i ETL, Jan Inge Yttervik, sier det satte dem i en kinkig situasjon, men at de er sikre på hvem de ønsker som ordfører i Evenes nå:

– Vi får ikke vår egen ordførerkandidat inn og heller ikke Høyres ordførerkandidat inn. Da ønsker vi Svein Nilsen fra Senterpartiet. Vi forholder oss til det medlemmene våre har sagt, og har lansert Nilsen som vår ordførerkandidat.

Men så ble det kjent at Svein Nilsen slett ikke ønsker ordførerposten. Yttervik sier de likevel vil stemme på han tirsdag.

Ønsker ikke bli eneste fra Sp

Dermed har Nilsen fem stemmer fra ETL uansett.

Får han de to stemmene fra Høyre pluss de to stemmene fra representantene som trakk seg fra Høyre, gir det altså flertall for Nilsens kandidatur.

Det vil i så fall bety at han blir valgt inn i bystyret mot sin vilje.

– Jeg ønsker selvfølgelig å bli ordfører, men mitt fremste mål er å få gjennomslag for Senterpartiets politikk. Det ville være egoistisk av meg å bare gå for ordførerposisjon, sier Svein Nilsen i Sp i Evenes. Foto: Helge Opdal

Svein Nilsen har forklart overfor Fremover hvorfor han ikke vil være ordfører:

– Jeg risikerer å bli eneste fra Sp i formannskapet, og det kan jeg ikke ta sjansen på.

Til NRK sier Nilsen at dersom han blir innstilt som ordfører og ender opp med å få flertallet av stemmene, så vil det sette ham i en vanskelig situasjon.

– Jeg vil havne i en posisjon der jeg ikke har den nødvendige støtten i kommunestyret. Jeg vil bli en marionett og måtte gjøre det andre vil. Jeg ser at Sp oppnår mer i samarbeid med Arbeiderpartiet, sier Nilsen, som nå heller sikter seg inn på varaordførervervet.

Har møte tirsdag kveld

Stemmer en av representantene i Høyre-blokka på Aps Bartholsen blir det imidlertid Arbeiderpartiet som stikker av med ordførerposten.

I Høyres leir er det foreløpig uklart hva de ender opp med å gjøre.

Jardar Jensen i Høyre i Evenes. Foto: Mathis Eira / NRK

– Vi vet at Terje Bartholsen fra Ap og Svein Nilsen fra Sp blir fremmet som henholdsvis ordfører eller varaordfører. Hvem andre som stiller, vet vi ikke.

– Vi skal ha et medlemsmøte i kveld og da bestemmer vi oss hvordan vi skal gjøre det, sier nestleder og ordførerkandidat i Evenes Høyre, Jardar Jensen.

Bartholsen i Ap vil ikke ta seieren på forskudd, men tror Evenes har godt av å få lagt årets valg bak seg:

– Sikker kan man aldri være, men jeg tror Evenes-samfunnet er tjent med at det skapes ro og at de som styrer kommunen har sitt utspring i et solid politisk flertall.