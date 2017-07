Svarte flekker på mobilkartet: – Vi kan ikke bygge for turistene alene

For ti år siden omkom en 51 år gammel tsjekkisk turist da en to tonn isblokk løsnet fra Svartisen. Da tok det flere timer før redningspersonell ble varslet om ulykken på grunn av manglende dekning.

Hvert år besøker 6 000 turister Austerdalsisen ved Svartisen, men området er fortsatt uten dekning. Det gjelder ikke bare Svartisen, det er spesielt de nasjonale turistveiene som er utsatt for dårligere dekning enn andre steder.

– Dette er steder utenfor tettbygd strøk, hvor naturen er på sitt råeste. Det er som regel der det er dyrest å bygge. Det er utfordringen, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

– Kan ikke bygge for turistene alene

Amundsen utdyper at antallet besøkende og kostnadene ved å bygge ikke forsvarer å bygge for turistene alene. Omtrent 15 prosent av Norges flateareal har ikke mobildekning i dag, skal vi tro direktøren.

– Det kan være deler av Jotunheimen, langt inne på Finnmarksvidda, eller deler av den lokale veien mellom Sulitjelma og Fauske i Nord-Norge, sier han.

I Lofoten er det derimot enklere. Her ligger E10 hele veien utover, og det er kort mellom nord- og sørsiden. Det samme gjelder for Atlanterhavsveien. I tillegg til å være nasjonal turistveg, er det også en del av hovedveinettet.

– Enkelte steder koster det rett og slett mer å bygge ut mobildekning enn hva samfunnet er villige til å betale, forklarer Amundsen.

– Et svart hull

– Det er et svart hull i nettlandskapet i Rana kommune, og vi har ikke den beredskapen kommunen ønsker å ha der oppe, erkjenner Geir-Tore Klæbo, IKT-sjef i Rana kommune.

I ti år har kommunen jobbet med flere ulike løsninger, både i samarbeid med Telenor og Telia, men det har vist seg svært vanskelig og kostnadskrevende å få mobildekning i området.

– Forventningene til at mobilnettet skal virke alle steder er absolutt til stede. Vi greier å levere dekning på vanskelige steder, men da har fylke og kommune gått sammen om det, sier Amundsen.

Det siste forsøket er å sette opp et midlertidig trådløst datanettverk som blir drevet av et aggregat. Er denne løsningen gjennomførbar, håper kommunen at den skal være på plass til neste sommer.

Skal i møte med kommunen

Rana kommune har tidligere uttalt at det er Telenor sitt ansvar å bygge ut mobilnettet, men dette er selskapet uenig i. Telenor oppfyller leveransene i konsesjonsområdet, skal vi tro Amundsen.

– Vi har hatt flere møter med Rana kommune. Å bygge ut mobildekningen på Svartisen er et svært kostbart prosjekt. Det bor ikke mye folk der, det er ingen hytter, lite næringsliv og ingen infrastruktur i området, sier han.

Til høsten skal Rana-ordfører Geir Waage ha et møte med Telenor og Amundsen om dekningen i kommunen.