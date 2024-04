Svak nedgang i søkertallene på sykepleierutdanningen ved Nord

Det er en liten nedgang i søkertallene på sykepleierutdanningen, viser en oversikt fra Nord universitet.

– De samlede tallene for sykepleierutdanningene viser en nedgang for Nord, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk ved Nord til NRK.

På landsbasis viser derimot tallene en oppgang. Her hadde 900 flere hadde sykepleie som førstevalg i sin søknad til høyere utdanning enn i fjor, viser tallene fra Samordna opptak.

Prorektoren har en teori om hvorfor:

– Det har vært spekulasjoner rundt endringer i karakterkravene for å komme inn. Det kan hende noen har fått det med seg og tenkt at «denne gangen kom jeg inn». Så får vi se hvordan det blir for dem.

Sykepleierutdanningen har 415 studieplasser i Samordna opptak og har 416 førsteprioritetssøkere.

• Sykepleie Bodø 130 studieplasser – 149 søkere førstevalg (nedgang fra året før)

• Sykepleie Mo i Rana 75 studieplasser – 61 søkere førstevalg (liten oppgang)

• Sykepleie Levanger 130 studieplasser – 160 søkere førstevalg

• Sykepleie Namsos 80 studieplasser – 46 søkere førstevalg

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen er bekymet over de lave søkertallene i nord.

– Vi gleder oss over søkertallene generelt, men tallene fra Nord-Norge er ikke positiv lesing. Skal vi ha likeverdige helsetjenester og bosetting i hele landet, så må et krafttak til for å sikre nok helsepersonell – også til Nord, sier Sverresdatter Larsen i en melding.

Og legger til:

– Det er et gledelig unntak i Hammerfest, hvor de har etablert en samlingsbasert sykepleierutdanning på heltid. Studiet er samlokalisert med det nye sykehuset i Hammerfest, noe som gjør at studentene kommer nærmere det kliniske miljøet. De får studere der de skal jobbe, sier forbundslederen.