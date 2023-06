Turistene strømmer til Norge, viser tall fra NHO Reiseliv.

Spesielt gode nyheter er det for Ringstad Resort i Vesterålen.

Da alt stengte ned på grunn av koronapandemien valgte de å bygge ut hele hotellet for drøye 70 millioner kroner.

– Det var litt tøft i årene rett etterpå, men nå går det seg til. Nå er det fullt kjør, sier daglig leder Ann Karina Jakobsen.

– 2023 har vært en fantastisk turistsesong. Vi har hatt en fantastisk vintersesong, og sommersesongen er stort sett fullbooket.

Daglig leder ved Ringstad resort, Ann Karina Jakobsen. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Turistene trosser både vær og vind for å oppleve fjell, fjorder og ikke minst – havørn.

Og den svake krona er heller ikke til besvær.

– Vi har veldig stor økning sammenlignet med fjoråret. I fjor dro mange nordmenn ut av landet, mens utlendingene kom hit. I år kommer alle, sier Jakobsen.

NRK har tidligere skrevet om at den svake norske kronen gjør at utenlandske turister får mer for pengene i Norge, mens det også er billigere for nordmenn å forbli i landet.

De fleste kommer fra Nord-Europa

7 av 10 melder om samme bookingnivå som i fjor, eller enda bedre, ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for juni.

Vestland og Rogaland skiller seg ut og 84 prosent melder om flere bookinger enn i fjor.

Nordland ligger er på tredjeplass med 36 prosent.

Majoriteten av de utenlandske turistene som kommer er fra Norden og resten av Nord-Europa, men det kommer også en god andel fra sørligere deler av Europa, USA og Asia, opplyser NHO Reiseliv.

Forventer dårlig vær i Norge

En av de som har tatt turen til Vesterålen og Ringstad Resort er Sandrine Mengis.

Hun forteller om lave temperaturer og mye nedbør. Men at været skulle være på den beskjedne siden kom ikke overraskende på de franske turistene.

– Om du drar til Norge på ferie så vet du at det kommer til å være kaldt.

Selv om Mengdis sier at de har opplevd alle værtyper på en dag og at det har kostet skjorta, er hun veldig glad for at hun kom – og kommer gjerne tilbake.

– Det er vakrere enn vi tenkte det kom til å være. Dette er den eneste plassen du kan se dette. jeg vil at barna mine også skal se det. et sted uten mennesker.

Sandrine Mengis og reisefølge hennes på ørnesafari. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Vi ser en økt interesse

Administrerende direktør i Nordnorsk reiseliv, Trond Øverås, er ikke overrasket over NHO sine tall

– Vi ser en økt interesse i mange av de utenlandske markedene, men også i det norske markedet.

Han peker også på at den svake krona tiltrekker seg flere turister enn tidligere. Nå som Nord-Norge er i vinden tror han det er viktig å smi mens jernet er varmt.

– Det å profilere Nord-Norge og de mulighetene vi har å tilby som et helårsreisemål jobber vi med hele tiden.