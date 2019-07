Svært travel natt for politiet

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ballstad

To personer som ikke hadde noe med hverandre måtte i natt bortvises fra Bryggedans i Ballstad. Begge var beruset og hadde opppført seg kranglete mot andre gjester.

En mann slo til en ung dame rundt klokken to på natten. Da politiet fant mannen og tok kontakt, skal mannen ha oppført seg kranglete og lite samarbeidsvillig. Dermed ble han innbragt i arresten og politiet åpnet etterforskning på forholdet.

Bodø

En mann ble i sentrum av Bodø utsatt for vold og måtte kjøres til legevakta. Politiet oppretter sak.

En mann måtte forlate et utested i sentrum like før klokken halv fire etter å ha tafset på flere damer på samme utested.

Træna

To menn startet å slåss på Træna. Politiet løste konflikten ved å gi mennene pålegg om å holde seg langt fra hverandre.

Fauske

Det ble for mye støy for naboene i Fauske da musikken fra et bolighus ble svært høy. Politiet dro og avsluttet festen, i tillegg fikk boligeier et muntlig pålegg.

Klokken 02:40 fikk politiet melding om slåsskamp på Fauske. To personer hadde blitt slått ned, og en av dem var bevistløs da politiet kom til stedet. Det er startet sak på hendelsen.

Stamsund

En liten brann skal ha brutt ut like over klokken tre på et overnattingssted i Stamsund. Nødetatene dro til stedet, men beboer hadde klart å slukke brannen selv. Det var ingen som ble skadet, og brannvesenet kommer til å starte etterforskning.

Mosjøen

En person måtte bortvises fra et boligfelt i Mosjøen etter slåssing like før klokken fire i natt. Politiet melder også at stemningen var svært amper da de ankom stedet. Det ble ikke tatt ut anmeldelse.

Bare minutter senere måtte politiet avslutte en fest, etter klager på feststøy i området rundt boligen. Beboeren fikk også et muntlig pålegg fra politiet.

Narvik

En person ble anmeldt etter at han rundt klokken fire ble observert av politiet da han urinerte offentlig.

Tett over klokken fire måtte politiet stanse en fest i en privatbolig. Også her var det for mye støy og beboeren fikk muntlig pålegg fra politiet.