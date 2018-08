Svært godt år for fjellreven: – Vi har fått 120 valper til nå

I år har det vært et svært godt år for fjellreven i Nordland, og 94 valper løper nå rundt på jakt etter mat. Men mat er det altfor lite av, og de fleste valpene vil dø før vinteren begynner.

– Vi er litt usikkre på hvorfor det har kommet så mange i år, men det må finnes en del smågnagere som er med på å gjøre at vi får så mange valper, sier Geir Heggmo i Statens Naturoppsyn.

Veldig mange valper i år

– Vi har fått 120 valper til nå, og det er svært bra. 94 av disse befinner seg i Nordland, mens de andre er i Børgefjell i Trøndelag. Det er veldig mange valper i år, sier Heggmo

2018 kan nærmest stå som et merkeår for fjellreven, for det er 41 kull som er født i Norge så langt i år.

Geir Heggmo i Statens Naturoppsyn Foto: Ola Helness / NRK

– For noen år siden hadde vi også et år med mange valper, men problemet er at det er stor dødelighet blant disse valpene dersom man ikke får tak i nok næring til de.

Få gnagere gjør at fjellreven er avhengig av fôringsautomater i villmarken for å overleve.

– Hvor mange av dem som overlever er avhengig av hvordan høsten blir når det kommer til smågnagere. Hvis det ikke er mange gnagere i høst vil det være stor dødelighet blant valpene.

Fikk ikke kull på flere år

Nordland er ikke alene om å ha et godt fjellrevår. Snøhetta og Syland har også fått mange valper i år, kan Tord Bretten i Statens Naturoppsyn i Oppdal fortelle.

– Det er veldig bra med yngling i Snøhettaområdet. Der er det 14 kull. I Sylandområdene har vi fire kull.

Tord Bretten i Statens Naturoppsyn Foto: Geir Randby / NRK

Og det er en gledelig nyhet at det har kommet mange kull i år, for fra 1988–2001 var det ingen smågnagere i Oppdal. Dette førte til at de ikke fikk valpekull på flere år.

– Vi var helt uten smågnagere i Oppdal, og da ble det ikke født fjellrev på mange år etter det. Så i 2008 ble det satt ut ny rev i Snøhettaområdet og Dovrefjell, sier Bretten.

Har fått hjelp

Fjellrevbestanden har fått en hjelpende hånd fra oss mennesker. Siden 2005 har Norsk institutt for naturforskning hatt en avlsstasjon i Oppdal, og det er her mange av revene i Nordland kommer fra.

– Fremover vil vi fortsette å fôre reven, og følge med bestanden. Vi vil også følge med eventuelle forstyrrelser i området også, sier Heggmo.

Nå kan det se ut som at dette har hjulpet, for hvis det fortsetter slik kan fjellrevene i Norge gå en lys framtid i møte.