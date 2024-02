Svært farlig narkotisk stoff beslaglagt i Vesterålen

Kripos har analysert tabletter som ble tatt i beslag i en kommune i Vesterålen nylig.

Disse analysene har avdekket at tablettene inneholdt virkestoffet Metonitazen.

Metonitazen er et syntetisk morfinlignende stoff (opiod), som er svært sterkt. Ved bruk er det stor fare for livstruende forgiftning, pustestans, overdose og død, og bruken av stoffet knyttes til flere dødsfall på landsbasis.

– Kripos er kjent med at det er flere tilfeller med overdosedødsfall der tabletter av samme type utseende og virkestoffet metonitazen er beslaglagt i siste kvartal i 2023, sier senioringeniør Elisabeth Drange ved Kripos.

Politiet frykter at rusmiddelet er i omløp i Vesterålen eller regionen for øvrig og går derfor ut med en advarsel:

Politiet i Vesterålen tenker at det er sannsynlig at de som inntar dette stoffet ikke vet hva de inntar. Det skal utrolig lite til for å få en sterk effekt.

Nitazener er syntetiske opioider og alvorlige effekter kan oppstå allerede ved lave doser. Ved kjøp av tabletter på det illegale markedet er det nesten ikke mulig å vite hva slags type stoff man tar. Man må også være oppmerksom på at det de tar kan inneholde noe annet enn det de tror de har kjøpt.

Ingen former for Metonitazen er lovlig i bruk i Norge og rusmiddelet inntas i ulike former som piller, væske, røyk, injeksjon og sniffing.

– Metonitazen tilhører en gruppe syntetiske opioider som er mange ganger mer potente enn f.eks morfin og fentanyl, sier Drange og legger til:

– Flere av beslagene er knyttet til saker med overdoser, men også postforsendelser.

