SV vil øke bidraget til TV-aksjonen

TV-aksjonen er femti år i år, og leder for tv-aksjonen i Nordland, Hanne Myrvang, gleder seg. Årets aksjon går Barnekreftaksjonen, og Myrvang håper aksjonen får god oppslutning.

– Vi har holdt på i femti år, og støttet opp om veldig mange gode saker. Årets aksjon er for Barnekreftforeningen, og vi håper selvsagt både offentlige og private gir så det svir.

Gruppeleder for Nordland SV på fylkestinget, Christian Torset, slutter seg til oppfordringen, og vil foreslå at fylkestinget øker sitt bidrag.

– Femti år med dugnadsånd og frivillighet står det respekt av. SV mener derfor at Nordland bør øke sitt bidrag. Vi har gitt én krone per innbygger i tolv år, nå er det på tide med en indeksregulering. Alt blir dyrere, også for frivilligheten.

Myrvang håper fylkestinget slutter seg til forslaget.

– Det hadde vært en fin bursdagsgave! Jeg ble varm om hjertet da jeg hørte om dette. Det er en anerkjennelse av all den tida frivillige og ildsjeler legger ned.

Torset sier de fleste kommunene i Nordland gir mer.

– Ja, mange gir to, tre og opp til tretti kroner per innbyggere. Nordland går med overskudd, og bør bidra litt mer til denne viktige saken. Det er snakk om to hundre og femti tusen, penger som Barnekreftforeningen virkelig kan trenge.

Saken skal opp til behandling førstkommende onsdag i fylkestinget på Mo i Rana.