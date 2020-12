Tidligere i år inngikk ordførerne i Vesterålen en avtale med kommunikasjonsbyrået Framferd AS.

Oppdraget gikk ut på å påvirke regjeringa slik at Stokmarknes lufthavn ble en del av det såkalte FOT-rutesystemet. Det betyr at staten går inn og støtter flyrutene som igjen gir billigere billetter

Christian Torset i SV mener framgangsmåten er både uheldig og helt unødvendig:

– Det er problematisk når folkevalgte erklærer at de ikke er i stand til å nå fram i det politiske systemet selv, men må leie inn ekstrahjelp for å kunne få gjennomslag.

– En uting

Torset mener det er en uting at lobbybransjen har fått så stor plass i politikken, og viser til at det de senere årene har det blitt mer og mer vanlig å rekruttere politikere både til og fra kommunikasjonsselskaper.

Christian Torset (SV) er kritisk til kommunenes bruk av PR-byrå. Foto: SV

Både Sylvi Listhaug, Tor Mikkel Wara og andre ministre har kommet rett fra First House, og mange politikere har også jobbet i bransjen mellom eller etter perioder som folkevalgte.

Kommunikasjonsbyrået Framferd AS eies og drives av tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen.

– Jeg mener det er en fallitterklæring når våre ordførere sier at de ikke er i stand til å gjøre det de er satt til å gjøre. Alle som har erfaring fra politikken vet at det er relativt kort vei opp til storting og regjering i Norge. Det er ingen som er bedre plassert enn ordførerne i Vesterålen hvis det er snakk om å lobbyere for Skagen, sier Torset.

Oppdraget koster opp mot 75.000 kroner, men Torset reagerer mest på prinsippet i denne saken.

Ordfører i Lødingen, Hugo Bongard Jacobsen, fikk det til slutt slik som han og de andre ordførerne ville, med flyruter fra Stokmarknes med på FOT-rutesystemet.

Han mener dette er uproblematisk.

– Det har vist seg at det er problematisk å nå frem til myndighetene for å klare å påvirke så man får et positivt utfall for Skagen. Vi har satt dette som vår viktigste sak og har jobbet godt og mye. Men så er det sånn at vi ville gjøre dette så fort som mulig. Da valgte vi å ta inn rådgivere.

Hugo Bongard Jacobsen (Ap), ordfører i Lødingen. Foto: Lødingen kommune

– Bør forvente bedre

Jacobsen setter spørsmålstegn ved hvor mye SV har fulgt med, hvis de ikke har fått med seg mengden arbeid ordførerne har gjort selv i denne saken.

– Vi har jobbet langt mer enn det har blitt gjort tidligere. Når man føler at man ikke rekker frem, så må man se etter andre verktøy i kassa. Det har vi nå klart, og vi er fornøyde.

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, Jonas Stein, sier at kommunal bruk av slike rådgivere er blitt mer og mer vanlig i Norge.

– Vi har sett at stadig flere kommuner benytter seg av slike byrå. Det er kostnader som de i så fall må forklare og forsvare overfor velgerne.

– Hva syns du om at de bruker det i en sånn sak?

– Jeg tror mange vil være overrasket over dette, og det er mye enklere å ta kontakt med ministre enn mange tror. Torset har et poeng i at man bør forvente at ordførere klarer å gjøre slik politisk lobbying selv. Dette er en jobb ordførerne bør kjenne til, sier han.