Sortland Høyre kjører velgere til valglokalet – SV mener de kan påvirke usikre velgere

Siden 3. juli har Sortland Høyre hatt en ordning de håper skal få opp valgdeltakelsen i vesterålskommunen.

De tilbyr gratis skyss til valglokalene for alle som måtte ønske det.

Målet er å nå alle de som sitter hjemme og ønsker å stemme, men som av en eller annen grunn ikke har mulighet, forteller ordførerkandidat Grete Ellingsen for Sortland Høyre.

– Det vil nok fortrinnsvis være eldre, og alle de vi har kjørt så langt har vært eldre. Men dette er et tilbud til alle, understreker hun.

Ellingsen forteller at tiltaket kom på plass etter at Høyre lokalt hadde sett på valgdeltagelsen i Sortland for fire år siden. Da stemte bare 61 prosent av de potensielle velgerne. 10 prosentpoeng færre enn ved stortingsvalget to år senere.

Slik er trenden over det ganske land ellers også. 64,8 prosent stemte ved kommunevalget i 2019. Ved stortingsvalget i 2021 stemte 77,2 prosent.

Så langt har det ikke vært mange som har tatt i bruk tilbudet.

– Det er flere enn én, men ikke så mange.

Men Ellingsen tror flere vil bruke tilbudet når det blir mulig å forhåndsstemme den 10. august.

Ved kommunevalget for fire år siden var valgdeltagelsen i Sortland 61 prosent. Høyre håper på et høyere tall i år. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Ikke nøytralt tiltak

Tiltaket møtes med kritikk fra SV. Blant annet fra Christian Torset. Han er fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland og SVs førstekandidat til fylkesvalget.

– Ved at politikere tilbyr transport til den som skal avlegge sin stemme, er det en risiko for at velgeren potensielt kan havne i en form for «takknemlighetsgjeld» overfor personen som har kjørt, noe som kan påvirke stemmegivningen, sier han til Bladet Vesterålen.

Magnus Stensaker, 3.-kandidat for Sortland SV, er også kritisk. Han mener Høyre opererer i en gråsone.

Han mener tilbudet om valgkjøring til urnene kan føre til påvirkning av usikre velgere.

Magnus Stensaker i SV frykter Høyre kan påvirke usikre velgere. Foto: Privat

Til NRK sier at det ikke er et nøytralt tiltak når det er et politisk parti som kjører velgere til valglokalet.

– Jeg tror Høyre gjør dette av godhet og frivillighet, men de er et politisk parti. Er velgerne usikre på hva de skal velge i siste øyeblikk og spør om politikk, så kan Høyre bare snakke egen politikk, sier Stensaker.

– Hvorfor velger ikke dere å gjøre dette selv?

– Det er fordi vi synes dette skal være kommunalt eller frivillig. Vi synes selvfølgelig det er veldig viktig å få opp valgdeltakelsen. Det er veldig viktig for lokaldemokratiet vårt.

Grete Ellingsen åpner for å diskutere om Sortland kommune selv burde ha et slikt tilbud.

Men, sier hun:

– Regelverket, altså valgloven, vil gjelde uansett. Så man kan ikke nekte noen å gjøre det som vi gjør.

Hun understreker også at dette på ingen måte er noe nytt.

– Det finnes utallige eksempler på valgkjøring. Jeg har også hørt at mange kjører med lister i bilen. Men det gjør ikke vi. Vi er også fullt klar over at det ikke nødvendigvis vil være våre velgere som vi kjører til valglokalet.

Ellingsen understreker også at de bevisst ikke vil forsøke å påvirke velgerne i bilen heller.

– Dette er ikke politisk kjøring, sier hun.

Dette sier valgloven om valgagitasjon Ekspander/minimer faktaboks I Norge er det tillat å drive valgkamp i hele forhåndsstemmeperioden og til og med valgdagen. Når du går for å stemme kan det derfor hende at du passerer politikere som driver valgkamp, og som forsøker å gi deg partiprogrammer og stemmesedler. I valgloven (§ 8-5 og § 9-4) defineres dette som «valgagitasjon». Hva som er tillatt når det gjelder valgagitasjon er ulikt i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen. Valgagitasjon i forhåndsstemmeperioden I forhåndsstemmeperioden er det ikke lov for partiene og de som stiller liste å drive valgagitasjon i det rommet hvor forhåndsstemmegivningen foregår. Det innebærer at det ikke er lov til å være i dette lokalet med stands, listebærere, dele ut brosjyrer, ytre muntlige og skriftlige meningsytringer og lignende. Dette forbudet innebærer valgagitasjon både for og mot systemet, politiske partier, oppfatninger eller personer. Partiene og de som stiller liste er imidlertid tillatt å drive valgagitasjon utenfor rommet og lokalet hvor det foregår forhåndsstemmegivning. Det er imidlertid viktig å påpeke at det ikke er lov til å forstyrre velgerens valghandling. Valgagitasjon på valgdagen På valgdagen er det ikke tillatt å drive valgagitasjon i det valglokalet og de rommene velgeren må passere for å komme frem til valglokalet. Det er heller ikke tillatt å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen. Lovens forbud mot valgagitasjon gjelder ikke utenfor bygningen der valglokalet ligger. Det innebærer at man kan drive valgagitasjon, som utdeling av stemmesedler, utenfor bygningen, men ikke inne i selve bygningen hvor valglokalet ligger. Ansvarlig for valglokalet, kalt stemmestyrets leder, kan bortvise personer som opptrer i strid med forbudet. Kilde: Valgdirektoratet

– Helt uproblematisk

Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, er ikke enig med SVs representanter.

Han tenker det er hele er uproblematisk.

Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet. Foto: Anne Lise Norheim

– Jeg tror ikke Høyre vil vinne så mange ekstra stemmer på transportoppdragene.

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Jo Saglie, er enig med Stein.

– Jeg synes ikke det er noe i veien for at partiene gjør dette, sier han.

– SV er kritiske og frykter påvirkning? Kan ikke det skje?

– Det kan jo det. Men på den andre siden – hvis dette er et tilbud som går ut til alle velgerne i kommunen – og partiet ikke stiller noen krav om å stemme Høyre, burde det ikke være så veldig problematisk.

– Vil Høyre lykkes med å få opp valgdeltagelsen?

Jo Saglie. Foto: Kyrre Lien/Institutt for samfunnsforskning

– Det er ganske lett å stemme i Norge hvis man vil. Det er ikke sikkert dette har så stor betydning, men alle positive ting kan bidra litt.

Saglie understreker at det er gode muligheter for å forhåndsstemme og for velgere med funksjonsnedsettelser er det også mulig at valgfunksjonærene kommer hjem til vedkommende for å ta imot stemmen.

– Jeg tror et engasjerende valg er viktigere. At folk ser at det er et poeng å stemme, at de ser forskjell mellom alternativene og at de ser at stemmen har en betydning.

– Burde flere gjøre det samme som Høyre?

– Det er ikke noe i veien for det. Men det er kanskje heller ikke det som vil være mest avgjørende for valgdeltagelsen.