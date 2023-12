SV-lederen ut mot helseforetaksmodellen i nord

– Helseforetaksmodellen i nord funker ikke. Vi må få slutt på strategien, hvor alle settes opp mot alle, og det blir en kamp for å bevare helsetjenestene, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NRK.

I budsjettforhandlingene før jul fikk SV forhandlet til seg 200 ekstra millioner i varig tilskudd til Helse Nord.

Nå ønsker de å erstatte dagens helseforetaksmodell. Bergstø sier at dagens modell ikke fungerer, og at det skaper mye uro i nord.

– Dette krever mer midler til rekruttering og stabilisering av personell, og mindre innleie. Men det krever også en annen styringsmodell hvor bygg og drift blir delt.

Bergstø sier at noe av årsaken til at sykehusøkonomien er dårlig i Finnmark, og i andre deler av nord nå, er at det er gått mye penger til nye bygg.

– Tilbudet om pasientbehandling skal ikke måtte vike av den grunn. Derfor må helseforetaksmodellen sees på.

Bergstø kritiserer regjeringen for å gå imot Hurdalsplattformen og målene som ble satt for helsetilbud og lokalsykehus over hele landet.

– Derfor forventer vi at helseministeren går ut og trygger befolkningen i nord, og at man legger vekk de enorme planene med sentralisering og nedleggelse av helsetilbudet til folk. Fordi folk skal ha trygghet der man bor.