SV inne med sikkert mandat på ny meningsmåling: – Svært gledelig

I en ny meningsmåling InFact har utført på vegne av NRK får SV en oppslutning på 8,4 prosent. Det er fram nesten et helt prosentpoeng fra forrige måling i august, og opp 3,2 prosentpoeng fra valget for fire år siden.

Blir dette valgresultatet betyr det at SV er inne med sikkert mandat, og det er listetopp Mona Fagerås strålende fornøyd med.

– Dette er selvsagt svært gledelig. Vi har ligget på vippen til å få et direktemandat hele valgkampen, så det er utrolig artig å se denne utviklinga, sier Fagerås til NRK.

– Alle kluter til

Det er første NRK-måling siden 7. februar i 2013 at SV er inne med et direktemandat, ifølge oversikten til Polls of polls.

For dem som husker stortingsvalget for fire år siden, var SV-topp Marius Jøsevold bare 110 stemmer fra stortingsplass. Han tok seieren litt på forskudd, og endte opp med å søke jobb på NAV dagen etter valget.

Nå ser SV og listetopp Mona Fagerås ut til å stå på tryggere grunn, men Fagerås vil ikke ta noe som helst på forskudd denne gang.

– Jeg er ikke sikker på Stortingsplass, og vil vente til godt utpå tirsdagen før jeg konkluderer. Nå er det alle kluter til, sier Fagerås, som skal besøke Mo, Fauske og Bodø i innspurten på valgkampen.

Ap litt fram

Arbeiderpartiet har slitt på meningsmålingene i sommer. I denne målingen går partiet litt fram fra forrige måling, og får 28 prosent oppslutning.

Samtidig gjør endringene i oppslutningen hos de øvrige partiene at Ap nå ligger an til å halvere sine mandater, og kun er inne med to mandater – mot fire i nåværende periode.

Dermed går tredjekandidat Kjell-Idar Juvik en utrygg fremtid i møte med tanke på Stortingsplass. Han prøver likevel å se lyst på det.

– Det er en liten fremgang, så det går rette veien. Nå må vi bare stå på til det siste. Det er ikke pauseresultatet som teller, men det som står på tavla når kampen er over.

Arbeiderpartiets Kjell-Idar Juvik. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Han sier at Arbeiderpartiet nok ikke har vært tydelig nok overfor velgerne i spørsmålet om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, og at det kan være én medvirkende årsak til resultatene på meningsmålingene i sommer.

– Vi har blitt satt i bås sammen med Høyre og Frp. Der er vi ikke. Det vi sier er at vi vil ha en konsekvensutredning i deler av området, og at vi vil ha svarene før vi bestemmer oss. Hersker det noen som helst tvil, er det fisken som kommer først.

– Er du bekymret for at du ikke kan komme inn på Stortinget?

– Nei, jeg har ikke tro på at det skjer. Vi nærmer oss 30-tallet, og jeg håper og tror nordlendingene fremdeles vil ha et sterkt Ap på Stortinget. Men jeg skulle selvfølgelig gjerne sett det var fjerdekandidaten det stod om og ikke tredjekandidaten.

Sammenligner man med valgresultatet for fire år siden, mister Frp et mandat og er inne med én på denne målingen. Det er tilsvarende NRKs måling fra slutten av august. Det samme er tilfelle for Sp, som er inne med to.

Kjemper for å beholde to stortingsplasser

FrPs listetopp Kjell-Børge Freiberg er glad for at de har fått litt mer medvind i seilene de siste ukene, partiet fikk 10,8 på NRKs forrige måling mot 12,9 på denne. Freiburg konstaterer at de likevel ikke ligger der de ønsker.

Freiberg lover å gjøre det han kan for god utvikling i nordlandssamfunnet, og håper velgerne viser han tillit. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Alt som peker oppover heller enn nedover tar vi med oss. Vi har fremdeles et mål om å beholde to stortingsplasser fra Nordland, og vil jobbe på helt fram til målstreken for å lykkes med det, sier Freiberg.

På spørsmålet om hva han tenker kan være årsaken til at oppslutningen faller i forhold til valget for fire år siden, trekker stortingskandidaten fram Andøya-saken i tillegg til at det er store sko å fylle etter at Kenneth Svendsen ga seg i politikken.

– Man merker det når man er ute. Kenneth har vært et kjent fjes for mange i 20 år, mens dette er første gang jeg – forhåpentligvis – kommer inn på Stortinget. Folk lurer på hvem man er om man er i stand til å gjøre jobben som trengs, sier Freiberg.

– Langt fra sikkert

NRK Nordlands politiske kommentator Eivind Undrum Jacobsen understreker at SVs mandat er alt annet enn sikkert.

– SV har definitivt funnet toppformen i Nordland i rett tid før valget. Her ligger partiet an til et mandat for Nordland for første gang siden vi gikk ned til åtte direktevalgte mandater. Likevel, det er langt fra et sikkert mandat, sier Jacobsen.

– Ap øker sammenliknet med tidligere nordlandsmålinger i valget og kan med små endringer ta mandatet tilbake fra SV. Høyre og Sp skal heller ikke være for trygge på å få to mandat. Om SV ikke snapper mandat fra Ap, kan Høyre og Sp like gjerne miste til SV, fortsetter han.